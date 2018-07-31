Piyasadaki kripto para birimleri adedi 1,700’ün üzerine çıktı

Toplam 1,707 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.06’lık bir düşüşle 8,154 dolara gerilerken, 140 milyar 110 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 48.2’sini oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.21’le yalnızca Tether yükselirken, düşüş eğilimine yüzde 7.80 ile Cardano öncülük etti.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından ise 89’unun düşmesiyle piyasa hacmi son 24 saatte altı milyar dolara denk gelen yüzde 2.0’lık bir düşüşle 290 milyar 273 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 15 milyar 356 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 0.06

Ethereum yüzde 2.30

Ripple yüzde 2.23

Bitcoin Cash yüzde 2.00

EOS yüzde 6.50

Stellar yüzde 6.10

Litecoin yüzde 2.21

Cardano yüzde 7.80

IOTA yüzde 2.94 düşerken

Tether yüzde 0.21 arttı.

Siz de Türkiye'nin dijital para borsası Dpara.com'dan ilk kripto paranızı satın alarak kripto dünyasında yerinizi alabilirsiniz.

Dpara hakkında: Dpara Teknoloji A.Ş. bünyesinde kurulan Dpara üstün güvenlik önlemleri ve kullanıcı dostu tasarımı ile öne çıkıyor.

Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin ve Ripple alış-verişinin yapılabildiği Dpara, açılışa özel kampanyasıyla yüklediğiniz TL bakiyelerinizin ve transfer ettiğiniz tüm kripto paraların %20’sini size hediye ediyor.

•

•





