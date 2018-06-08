Ripple CEO’su: Sene Sonuna Kadar Büyük Bankalar Ripple’ı Kullanıyor Olacak

Önceki röportajarında Ripple’ın Bitcoin’i geride bırakacağına dair iddialı açıklamalarda bulunan Garlinghouse şimdi de bu yılın sonuna kadar pek çok büyük bankann xRapid platformunu kullanacağını, önümüzdeki sene sonunda ise bu sayının katlanarak büyüyeceğini dile getirdi;

“Sene sonuna kadar pek çok büyük banka xRapid platformunu bir likidite aracı olarak kullanmaya başlayacak. Önümüzdeki sene sonunda ise düzinelerce banka daha xRapid’i kullanıyor olacak. Biz de bu arada ekosistemi güçlendiriyor ve likiditeyi arttırmak için çalışmalar yapıyor olacağız.”

Bankaların ve havale hizmeti sağlayıcıları xRapid platformunda anlık olarak gerek duyulan likiditeyi sağlamak için XRP’yi kullanacaklar. Platforma yönelik son testler xRapid kullanılarak yapılan transferlerin geleneksel transfer sistemlerine oranla bankalara yüzde 40 ila yüzde 70 seviyesinde bir tasarruf sağladığını göstermişti.

Daha önce yaptığı açıklamalarda da kripto koin dünyasındaki çoğu koinin işlevsiz olduğuna dikkat çeken Garlinghouse, yakın gelecekte kripto paraların çoğunun piyasadan kaybolacağını iddia etmişti.

Bitcoin ve Ethereum’un ardından en yüksek market hacmine sahip 3. kripto koin olan Ripple yayın saati itibari ile 67 cent seviyelerinden işlem görüyor ve 26 milyar doların üzerinde bir market hacmine sahip.

