FİNANS

Ripple CEO’su: Sene Sonuna Kadar Büyük Bankalar Ripple’ı Kullanıyor Olacak

DPARA KRİPTO HABERLERİ  | 08.06.2018 11:51 | Son Güncelleme

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse Amsterdam’da düzenlenen Money 20/20 konferansında CNBC’ye açıklamalarda bulundu.

Ripple CEO’su: Sene Sonuna Kadar Büyük Bankalar Ripple’ı Kullanıyor Olacak

Önceki röportajarında Ripple’ın Bitcoin’i geride bırakacağına dair iddialı açıklamalarda bulunan Garlinghouse şimdi de bu yılın sonuna kadar pek çok büyük bankann xRapid platformunu kullanacağını, önümüzdeki sene sonunda ise bu sayının katlanarak büyüyeceğini dile getirdi;

“Sene sonuna kadar pek çok büyük banka xRapid platformunu bir likidite aracı olarak kullanmaya başlayacak. Önümüzdeki sene sonunda ise düzinelerce banka daha xRapid’i kullanıyor olacak. Biz de bu arada ekosistemi güçlendiriyor ve likiditeyi arttırmak için çalışmalar yapıyor olacağız.”
Bankaların ve havale hizmeti sağlayıcıları xRapid platformunda anlık olarak gerek duyulan likiditeyi sağlamak için XRP’yi kullanacaklar. Platforma yönelik son testler xRapid kullanılarak yapılan transferlerin geleneksel transfer sistemlerine oranla bankalara yüzde 40 ila yüzde 70 seviyesinde bir tasarruf sağladığını göstermişti.
Daha önce yaptığı açıklamalarda da kripto koin dünyasındaki çoğu koinin işlevsiz olduğuna dikkat çeken Garlinghouse, yakın gelecekte kripto paraların çoğunun piyasadan kaybolacağını iddia etmişti.

Bitcoin ve Ethereum’un ardından en yüksek market hacmine sahip 3. kripto koin olan Ripple yayın saati itibari ile 67 cent seviyelerinden işlem görüyor ve 26 milyar doların üzerinde bir market hacmine sahip.

PARTNEROğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke olduOğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke oldu
Apple Kurucusu: Dijital Altın Bir Tek Bitcoin OlabilirApple Kurucusu: Dijital Altın Bir Tek Bitcoin Olabilir
Rus Mahkemesi Kripto Para Medyasına Yönelik Yasağı KaldırdıRus Mahkemesi Kripto Para Medyasına Yönelik Yasağı Kaldırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dpara kripto

En Çok Okunan Haberler

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

'Varroc, Türk şirketi Sa-Ba’yı satın aldı'

'Varroc, Türk şirketi Sa-Ba’yı satın aldı'

Ekonomiden kötü haber! Türkiye faizlerde dünya dördüncüsü oldu

Ekonomiden kötü haber! Türkiye faizlerde dünya dördüncüsü oldu

Mayıs ayında en çok o kazandırdı

Mayıs ayında en çok o kazandırdı

Tarım arazileri, talepleri halinde kullanıcılarına satılacak

Tarım arazileri, talepleri halinde kullanıcılarına satılacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Apple Kurucusu: Dijital Altın Bir Tek Bitcoin Olabilir

Apple Kurucusu: Dijital Altın Bir Tek Bitcoin Olabilir

Rus Mahkemesi Kripto Para Medyasına Yönelik Yasağı Kaldırdı

Rus Mahkemesi Kripto Para Medyasına Yönelik Yasağı Kaldırdı

Brian Kelly: Bitcoin’deki Yükselme Eğilimi Göz Ardı Edilemez

Brian Kelly: Bitcoin’deki Yükselme Eğilimi Göz Ardı Edilemez

Goldman Sachs’tan Bitcoin’e Güvenoyu

Goldman Sachs’tan Bitcoin’e Güvenoyu

Ripple Xpring ile Yetenekli Girişimcileri Ripple Ağına Katacak

Ripple Xpring ile Yetenekli Girişimcileri Ripple Ağına Katacak

IBM Stellar Üzerinden Çevre Dostu Kripto Para Yaratıyor

IBM Stellar Üzerinden Çevre Dostu Kripto Para Yaratıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.