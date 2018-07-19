FİNANS

Ünlü Bitcoin Uzmanından önemli uyarı

DPARA KRİPTO HABERLERİ  | 19.07.2018 15:08 | Son Güncelleme

Meşhur Bitcoin ve güvenlik uzmanı Andreas Antonopoulos University of Dublin’de gerçekleştirdiği konuşmasında kripto paraların, Bitcoin’in ve Blockchain’in başarısının fiyatla değil ne kadar geniş kullanım alanına sahip olmasıyla ölçüleceğini belirtti.

Ünlü Bitcoin Uzmanından önemli uyarı

2012’den beri kripto sektörü ve önde gelen dijital mal varlıklarının çoğu patlama, inşa ve yükseliş düzeni sergiledi örneğin bitcoin tüm zamanların en yüksek fiyatını gördükten sonra yüzde 70 düştü, geliştiriciler altyapı hazırladı ve fiyatları tekrar artışa geçti.

Antonopoulos’un da açıkladığı gibi:

Aralık 2017’de bitcoin dünya genelinde 20,000 doları ve Japonya ve Güney Kore’de de 25,000 doları gördü. Toplam piyasa sermayesi trilyon dolarları gördü. Yine de, geçtiğimiz altı ayda kripto piyasası yüzde 70 oranında düzelme kaydetti. Çoğu önemli kripto paranın fiyatı ve hacmi yüzde 70-90 arası düşüş yaşadı ki bitcoin de buna dahil. Sonuç olarak da dijitale yönelim azaldı.

Antonopoulos merkezsiz teknoloji olarak kripto paraların aracıları ortadan kaldırarak insanların finans anlayışlarını kökten değiştirme potansiyeline sahip olduğuna değindi. Kripto’nun yükselişi ve başarısının fiyatla belirlenemeyeceğini, bunun yerine teknolojinin başkalarınca benimsenişine ve küresel ekonomi sistemindeki etkisine bakılması gerektiğini söyledi. Ayrıca ekledi:

Kısa Vadeli Kâr İçin Dahil Olanların Başarılı Olma İhtimalleri Düşük

Kripto dünyası hızla gelişiyor ancak hala emekleme evresinde. Bitcoin, ethereum gibi blockchain geliştiricileri çift katmanlı ağlar ve alytapılar geliştirerek merkezsiz uygulamalar ile saniyede milyon işlem yapılmasını sağlamak istiyorlar. (Kripto Koin)

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