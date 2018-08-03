FİNANS

100 günlük eylem planı: Erdoğan hangi projeleri açıklayacak?

03.08.2018 03:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da düzenleyeceği toplantıyla hükümetin 100 günlük eylem planını açıklayacak. Eylem planında ekonomiye yönelik tedbir ve düzenlemelerin yanı sıra hayata geçirilecek projelere geniş yer verilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da düzenleyeceği toplantıyla hükümetin 100 günlük eylem planını açıklayacak.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Salı günü düzenlediği basın toplantısında "400 projenin bu 100 günlük icraat programı çerçevesinde detayları kabine toplantısında ele alındı" demişti.

İcraat programında projelerin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş sürecinde oluşturulan yeni birimlerin atamalarının tamamlanması ve ekonominin geneline yönelik tedbirlerin de yer alması bekleniyor.

Erdoğan'ın hangi ekonomik tedbirleri açıklaması bekleniyor?

Özellikle Haziran ayında yüzde 15,39 ile 14 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon, cari açık, TL'deki değer kaybı ve faiz oranlarına yönelik politikaların 100 günlük eylem planında yer bulabileceği ifade ediliyor.

Hürriyet gazetesinde Çarşamba günü 'Omurga ekonomi' başlığıyla yayınlanan eylem planı haberinde Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarında 5 ana başlığın ön plana çıkabileceği ifade edilmişti.

Enflasyon

Söz konsu beş başlık ve Türkiye'nin bu alanlardaki durumu ise şöyle:

  • Enflasyonun tek haneye düşürülmesi: Artan enerji maliyetleri ve TL'deki değer kaybı enflasyonun son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına neden olmuş durumda.
  • Kur baskısıyla mücadele: Türk Lirası bu yıl ABD Doları karşısında yüzde 33 değer kaybederek en çok değer yitiren gelişen ülke para birimleri arasına girmişti.
  • Faizlerin oluşturduğu maliyet baskısının azaltılması: Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce pek çok kez kabul gören ekonomi teorisinin aksine yüksek faizlerin enflasyonu yükseltici etki yarattığını ifade etmişti. Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde 17,75 seviyesinde bulunuyor.
  • Kamuda ve yurtiçinde tasarrufların artırılması: Türkiye'nin tasarruf oranı milli gelirin yüzde 25'i düzeyinde bulunuyor. Bu oran, Dünya Bankası verilerine göre küresel ortalamalara yakın bir seviye. Ancak Uluslararası Para Fonu IMF, son Türkiye değerlendirmesinde büyümenin sürdürülebilmesi ve bankaların kredi kullandırmaya devam edebilmesi için tasarrufların artırılması gerektiğini vurgulamıştı.
  • Yastık altı kaynakların ekonomiye kazandırılması: Özellikle hanehalkının evde tuttuğu ve 'yastık altı' olarak nitelendirilen altınların finansal sisteme dahil edilmesi bir süredir hükümetin gündeminde. Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, geçen yıl 'yastık altı altın' tutarının en az 2.200 ton olduğunu söylemişti. Bu tutar bugünün altın fiyatlarıyla 100 milyar dolar üzerinde bir değere tekabül ediyor. Kamu bankaları yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla altın tahvili gibi finansal araçları yürürlüğe koymuş durumda.

Eylem planında hangi projeler yer alabilir?

BVugün açıklanacak olan 100 günlük eylem planının bir diğer önemli ayağı ise toplam 400 projenin tanıtımı olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri öncesi açıkladığı beyannamede yer alan projelerin bugün de gündemde olması bekleniyor.

Kanal İstanbul

Erdoğan'ın 2011 yılında Başbakanlık yaptığı dönemde açıkladığı ve 'Çılgın Proje' adı takılan Kanal İstanbul için ihale sürecinin başlatılması gündemde. Hürriyet gazetesinin haberinde, ihale sürecine dair bazı detaylara bugünkü icraat planında yer verilebileceğini yazıyor.

Millet bahçeleri ve Millet kıraathaneleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerden önce açıkladığı bu iki projeye dair detaylar açıklanabilir. Erdoğan 24 Mayıs'ta seçim vaatlerini açıklarken, "göre İstanbul başta olmak üzere, eski statları millet bahçelerine dönüştürüyoruz. Atatürk Havalimanı'nın tamamına millet parkı kuracağız. Trabzon'da, Adana'da, Gaziantep'te, Malatya'da yapıyoruz. Halkımızın çoluk çocuğu ile vakit geçireceği, spor yapabileceği alanlar yapıyoruz" demişti.

Yüksek hızlı tren

Yüksek h**ızlı tren**

Erdoğan'ın bir diğer vaadi de yüksek hızlı tren ağının genişletilmesi yönündeydi. Cumhurbaşkanı "Bunun yanında 2023 perspektifimizde birçok şehirimizi hızlı tren konforu ile tanıştırmayı hedefliyoruz. Yeni havalimanımızın ilk etabını 29 Ekim'de açıyoruz. İZBAN'ın 16 kilometreye çıkaran hattı 50 kilometre daha uzatıyoruz" demişti.

Türkiye'de otomobil üretimi

Yerli otomobil

Erdoğan Kasım 2017'de 5 şirketten oluşan konsorsiyumun üstlendiği yerli otomobil projesi için 2019'da prototip aracın tamamlanmış olacağını söylemişti. Erdoğan yerli elektrikli otomobilin 2021'de piyasaya sürüleceğini de ifade etmişti.

Türksat

Yerli uydu projeleri

Erdoğan ayrıca Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın geliştirilmesine devam edileceğini ifade etmiş, Türkiye'nin uydu ağı kapasitesini genişletmek üzere Türksat 5A'nın 2020'de, Türksat 5B'nin ise 2021'de fırlatılacağını söylemişti.

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