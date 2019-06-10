FİNANS

121 milyar dolarlık birleşme kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.06.2019 09:30 | Son Güncelleme

ABD'li havacılık ve savunma şirketleri United ve Raytheon 120 milyar dolar büyüklükte birleşme kararı aldı.

121 milyar dolarlık birleşme kararı

ABD'nin başlıca havacılık ve savunma sanayi şirketlerinden United Technologies havacılık ve uzay sanayi bölümünün Raytheon ile birleşmesini kabul etti. Savunma sanayinin bugüne kadarki en büyük birleşmesi sonucu 121 milyar dolar büyüklükle bir şirket ortaya çıkacak.

United Technologies ticari uçak üreticilerine elektronik ve iletişim ekipmanı üretirken, Raytheon temel olarak ABD devletine savaş uçağı ve füze üretiyor.

Yeni şirket sivil havacılıktan askeri havacılık ve silah üretimine kadar geniş bir yelpazede faaliyet göstererek sektörün rekabet yapısını değiştirecek.

Birleşme sonucu oluşacak şirkete Raytheon Technologies Corporation adı verilecek ve Pazar günü yapılan açıklamaya göre United hissedarları şirketin yüzde 57'sine sahip olacak.

İki şirketin bazı ortak müşteri bulunsa da, faaliyet alanları birbirleriyle pek kesişmiyor. Anlaşmanın 2020 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

KAYNAK:AA

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United Raytheon

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