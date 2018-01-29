FİNANS

18 ay çalıştı, 15 yıl maaş aldı

29 Ocak 2018 16:35

İspanya'nın güneydoğusundaki Alicante kentindeki bir memurun, rapor ve yasal izinlerini kullanarak 18 ay işe gitmesine rağmen 15 yıl maaş aldığı belirlendi. Memurun yaptığının 'tamamen yasal' olduğu belirtildi.

18 ay çalıştı, 15 yıl maaş aldı
İspanya'da bir memurun, 15 yıllık meslek hayatının sadece 18 ayında çalıştığı, geriye kalan süreyi izinli ve raporlu geçirip maaş aldığı ortaya çıktı.
 
El Pais gazetesinin haberine göre, İspanya'nın güneydoğusundaki Alicante kentinde, bir psikiyatri hastanesinde asistan olarak gören yapan memur, 2001-2016 yılları arasında izin günlerinin hemen ardından rapor alıp bunu sürekli tekrarladı.
 
Memur bu süre zarfında, 7 kez bir yıllık, 3 kez de 1.5 yıllık olmak üzere toplamda 4 bin 553 gün rapor aldı. Raporlar dışında yasal izinlerini de kullanan memur, toplamda 18 ay çalışmış oldu.
 

TAMAMEN YASAL
 
Kent yetkililerinden Alejandro Moral, yaptığı açıklamada, etik bulunmamasına rağmen memurun yaptığının yasal olduğunu vurgulayarak, hukuk içinde hareket ederek memur hakkında disiplin soruşturması başlattıklarını kaydetti.
 
Tartışma konusu olan memur ise Ulusal Sosyal Güvenlik Kurumunun kendisini raporunun bitmesinin ardından işe dönmesi gerektiği konusunda bilgilendirmediğini ispatlayıp aleyhinde açılan davaları kazandı. 
 
Kişisel bilgilerin korunması kanunu çerçevesinde açıklamak zorunda olmadığı hastalığının işini yapmasını engellediğini söyleyen memurun bin 500 euro'luk maaşını almayı sürdürdüğü öğrenildi.
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