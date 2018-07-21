FİNANS

20 yaşında milyarderliğe ilerleyen Kylie Jenner kimdir?

21.07.2018 12:38 | Son Güncelleme

Eğer Kylie Jenner adını duymadıysanız milenyum kuşağından olmadığınızı söyleyebiliriz. Kardashian-Jenner ailesinin en geç üyesi olan Kylie Jenner, bir girişimci, reality şov kahramanı ve sosyal medya fenomeni. Şimdi de dünyanın kendi kendine milyarder olan en genç ismi olmaya hazırlanıyor.

20 yaşında milyarderliğe ilerleyen Kylie Jenner kimdir?

Eğer Kylie Jenner adını duymadıysanız milenyum kuşağından olmadığınızı söyleyebiliriz.

Kardashian-Jenner ailesinin en geç üyesi olan Kylie Jenner, bir girişimci, reality şov kahramanı ve sosyal medya fenomeni.

Ancak bugün adının viral olması, kendisini ünlü ailesinin bütün üyelerinin toplamından daha önemli kılan bir unsura dayanıyor.

Televizyondan tanınıyor

Forbes dergisi bu ay 'Keeping up with the Kardashians' adlı reality şovunun ünlü ismi Kylie Jenner'ın 20 yaşında 900 milyon dolar değerine ulaştığını açıkladı.

Dergi, Jenner'ın kendi başarısı sayesinde milyarderliğe ulaşan en genç insan olabileceğini yazdı.

Kylie Jenner with her lip kits

Kardashian ailesinin en genç üyesi olan Kylie Jenner, kendi kozmetik ürünlerini daha üç yıl önce satmaya başladı.

Ancak en çok üne sahip olan ablası Kim Kardashian West ise kariyerine 10 yıl önce başlamasına rağmen daha az bir kişisel servete sahip: 350 milyon dolar.

Peki Kylie Jenner nasıl bu kadar zengin oldu?

Kozmetik markası

2015 yılında doğal dudaklarıyla ilgili özgüveni olmadığı için dolgu kullandığını kabul eden Jenner, Kylie Kozmetik adındaki markasını piyasaya sürdü.

Şaşırtıcı bir şekilde ürünleri, diğer geleneksel kozmetik markalarının aksine online olarak büyük rağbet gördü.

O kadar meşhur oldular ki ürünler hemen tükendi.

Kylie Jenner ne de olsa bir sosyal medya dahisi.

18-34 yaş arası 111 milyon Instagram takipçisi, şirketinin hedef kitlesini oluşturuyor.

Çok az masrafı var

Forbes kapak haberinde aynı zamanda Jenner'ın şirketinin gelirine kıyasla az bir masrafı olduğunu kaleme aldı.

Kozmetik şirketinde 7'si tam zamanlı olmak üzere sadece 12 kişi çalışıyor.

Operasyon ve prodüksiyonun kalanı dışarıdan insanlar aracılığıyla hallediliyor.

Jenner bu kadar büyük bir sosyal medya fenomeniyken pazarlama masrafları ise neredeyse yok denecek kadar az.

Kris Jenner (solda) ve kızları

Hem anne hem menajer: Kris Jenner

Kris Jenner, hem bir anne hem de olağanüstü bir menajer olarak çocuklarının finansal faaliyetlerini yürütüyor, böylece ailesinin milyon dolarlık bir imparatorluk haline dönüşmesini sağlıyor.

Bunun karşılığında yüzde 10 menajerlik ücreti alan Kris Jenner, finanstan halkla ilişkilere kadar çocuklarının çoğu işini yürütüyor.

Kylie Jenner'ın piyasaya sürdüğü rujun anında tükenmesi annesinin bu alanda bir iş fırsatı olduğunu görmesini sağladı.

Shopify adlı platformu kullanan Kris Jenner, Kylie Kozmetik'in daha büyük bir alanda satış yapmasını sağladı.

Kylie Jenner takes a selfie

Kylie zengin doğdu

Forbes dergisinin, Kylie Jenner'ın kendi kendine en genç yaşta milyarderliğe ulaşan kişi olabileceğini açıklaması sosyal medyada dalga unsuru oldu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Jenner'ın zaten zengin olduğunu öne sürdü.

A much younger Kylie Jenner with the Kardashians

Ünlü olmakla ünlü olan ailesi 10 yıldır popüler kültürün ışıkları altında, özellikle de Keeping up with the Kardashians adlı reality şov televizyonda gösterilmeye başlandığından beri.

Kozmetikten giyim sektörüne kadar Kardashian ve Jenner aileleri, çok sayıda iş kolunda faaliyet gösteriyor.

Kylie Jenner da 10 yaşından beri televizyona çıkıyor.

Kim Kardashian kardeşini, anne ve babalarından 'tavsiye' dışında bir şey almadıklarını söyleyerek savundu.

Kim Kardashian West

İşbirliklerini de unutmayın

Kylie Jenner'ın aynı zamanda ayakkabı markası Puma ve kardeşi Kendal Jenner'ın giyim markası ile işbirlikleri de var.

Bunlar bile tek başına 60 milyon dolar değerinde.

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