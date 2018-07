20 yaşında milyarderliğe ilerleyen Kylie Jenner kimdir?

Eğer Kylie Jenner adını duymadıysanız milenyum kuşağından olmadığınızı söyleyebiliriz.

Kardashian-Jenner ailesinin en geç üyesi olan Kylie Jenner, bir girişimci, reality şov kahramanı ve sosyal medya fenomeni.

Ancak bugün adının viral olması, kendisini ünlü ailesinin bütün üyelerinin toplamından daha önemli kılan bir unsura dayanıyor.

Televizyondan tanınıyor

Forbes dergisi bu ay 'Keeping up with the Kardashians' adlı reality şovunun ünlü ismi Kylie Jenner'ın 20 yaşında 900 milyon dolar değerine ulaştığını açıkladı.

Dergi, Jenner'ın kendi başarısı sayesinde milyarderliğe ulaşan en genç insan olabileceğini yazdı.

Kardashian ailesinin en genç üyesi olan Kylie Jenner, kendi kozmetik ürünlerini daha üç yıl önce satmaya başladı.

Ancak en çok üne sahip olan ablası Kim Kardashian West ise kariyerine 10 yıl önce başlamasına rağmen daha az bir kişisel servete sahip: 350 milyon dolar.

Peki Kylie Jenner nasıl bu kadar zengin oldu?

Kozmetik markası

2015 yılında doğal dudaklarıyla ilgili özgüveni olmadığı için dolgu kullandığını kabul eden Jenner, Kylie Kozmetik adındaki markasını piyasaya sürdü.