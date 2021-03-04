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2021 dünyanın en zenginleri listesi yayınlandı: İlk sırada Elon Musk var!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.03.2021 11:14 | Son Güncelleme

2021 dünyanın en zenginleri listesi açıklandı. Hurun Report tarafından yayınlanan listede dünyada en fazla milyarderin olduğu ülke olarak Çin zirvede yer alırken ABD ikinci sırada yer aldı. Öte yandan dünyanın en zengin 3 ismi de listede yer aldı.

2021 dünyanın en zenginleri listesi yayınlandı: İlk sırada Elon Musk var!

Hurun Report tarafından yayımlanan 2021 Zenginler Listesi'nde Çin zirvede yer aldı. Geçtiğimiz yıl yayımlanan listeye 259 milyarderin daha eklendiği Çin'de, bu yıl bin 58 milyarderin yaşadığı tespit edildi. Çin dünyada en fazla milyardere ev sahipliği yapan ülke oldu.

ÜÇÜNCÜ SIRADA HİNDİSTAN VAR

Çin'in hemen arkasından ise 2. sırada 696 milyarder ile ABD, 3. sırada ise 177 milyarder ile Hindistan yer alıyor. Listenin geri kalanında ise 141 milyarder ile Almanya, 134 milyarder ile İngiltere, 100 milyarder ile İsviçre ve 85 milyarder ile Rusya yer aldı.

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2 BİN 312 MİLYARDER SERVETLERİNİ ARTIRDI

Dünya genelinde geçtiğimiz yıl 610 yeni milyarder tespit edilirken, geçen yıldan bu yana 2 bin 312 milyarder servetlerini artırdı. Listede ek olarak geçen yıl 32 milyarder öldüğü ve 282 milyarderin ise servetlerinde değişiklik yaşamadığı kaydedildi.

Hurun Report Başkanı Rupert Hoogewerf yaptığı açıklamada, ABD ile ticaret savaşına rağmen yeni milyarderlerin 259'unun komünist ülkeden çıkmasına dikkat çekerek, bu sayının dünyanın geri kalanının toplamından daha fazla olduğunu belirtti. ABD'de son 5 yılda tespit edilen 160 milyardere karşılık Çin’de aynı süreçte 490 yeni milyarder tespit edildiğini belirten Hoogewerf, bu durumu, "Servet oluşturma Asya'ya taşınıyor" dedi.

"DÜNYA, TEK BİR YILDA BU KADAR ÇOK ZENGİNLİĞİN TESPİT EDİLDİĞİNİ HİÇ GÖRMEDİ"

Geçtiğimiz yıl dünya genelinde başlayan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iş faaliyetinin kesintiye uğramasına rağmen 2020 yılı dünya genelinde milyarderler için patlama yılı oldu. Hoogewerf, 2020'de kısmen "niceliksel genişleme" ile körüklenen borsalardaki patlama nedeniyle her hafta 8 kişinin milyarder olduğunu ifade etti. Hoogewerf açıklamasında, "Dünya, tek bir yılda bu kadar çok zenginliğin tespit edildiğini hiç görmedi" dedi.

DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI: ELON MUSK

Geçen yıl dünyada zenginlik oluşturmanın da son derece hızlı olduğunu belirten Hoogewerf, 2020'de 150 milyar dolardan fazla para kazanan Tesla ve SpaceX'in kurucusu olan Elon Musk'ın dünyanın en zengin insanı olduğunu kaydetti.

Musk'ı ise Amazon'dan Jeff Bezos ve Pinduoduo'dan Colin Huang takip etti.

İHA

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biz ne zaman zengin olacaz?
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