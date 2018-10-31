3 çocuk teşviki: Tarım arazisi ve faizsiz ev kredisi

İtalyan basınındaki haberlere göre tasarı onaylanırsa, 2019, 2020 ve 2021 yılları içinde 3. çocuğunu yapacak ailelere 20 yıllığına tarım arazisi verilecek. Bu ailelere, araziye yakın bir yerde ilk evlerini satın almaları için de 200 bin Euro'ya kadar faizsiz ev kredisi verilecek

Plana, devlete ait arazilerin yanı sıra, sanayileşme ve refah oranı kuzey bölgelere göre daha düşük olan Güney İtalya'daki terk edilmiş ya da ekili olmayan araziler de dahil edilecek.

Teşvik planı, "demografik büyümeyi ve tarımsal alanların sosyo-ekonomik kalkınmasını desteklemek" amacıyla hazırlandı.

İTALYA VE İSPANYA DOĞUM ORANI EN DÜŞÜK AB ÜLKELERİ

Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre, kadın başına düşen 1,34 çocuk oranıyla İtalya halen İspanya ile birlikte doğum oranı en düşük AB ülkesi. AB genelinde doğum oranı ortalaması ise 1,60.

İtalya'da 1970'te 900 binin üzerinde doğum kaydedilirken 2016'da bu sayı 473 bine geriledi. Ekonomik krizin hissedilmeye başlandığı 2008 yılından 2016'ya kadarki 8 yılda doğum sayısı 100 binin üzerinde düşüş gösterdi.