4 başlıkta OYAK-British Steel anlaşması

British Steel, Londra'da Heathrow Havalimanı ve Olimpiyat Stadyumu projelerini de üstlenmişti. İngiltere ve Avrupa'daki tren hatlarının yapımını gerçekleştiren ana firmalardan.

Şirketin ürettiği malzemeleri arasında yüksek kalite tren rayları ve filmaşin de var.

OYAK'tan yapılan açıklamada, "İngiltere'nin 150 yıllık köklü çelik şirketi" British Steel'in yılda 4,5 milyon ton ham çelik üretim kapasitesi olduğu belirtildi.

Ön anlaşma sonrası detay inceleme sürecinin Ekim ayında tamamlanması ve sürecin başarıyla sonuçlanması halinde şirketin devir tesliminin 2019 yılı içinde yapılması bekleniyor.

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), İngiltere başta olmak üzere Fransa ve Hollanda'da üretim faaliyetleri bulunan British Steel'i satın almak için İngiliz çelik şirketiyle ön anlaşmaya vardı.

Cuma günü yapılan açıklamada ise OYAK'ın sahip olduğu Ataer Holding'in kabul edilebilir bir teklif sunduğu, anlaşmanın sonlandırılması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Mayıs ayında British Steel'in kontrolü resmen İngiltere İflas Kurumu'nun görevlendirdiği memura verildi, British Steel'in yönetimini bir alıcı bulunana dek denetim ve danışmanlık şirketi Ernst & Young üstlendi.

Ancak Mayıs ayında Greybull Capital, British Steel'in operasyonlarına devam etmesi için gerekli fonlamayı sağlayamayınca şirket zorunlu tasfiye sürecine girdi.

1 Haziran 2016 yılında da aile yatırım şirketi Greybull Capital, Tata Steel'i nominal olarak sadece 1 sterline satın alarak şirketin adını yeniden British Steel'e çevirdi.

2007 yılında ise Avrupa'nın ikinci büyük çelik üreticisi olan Tata Steel, Corus'u satın aldı.

Financial Times gazetesine göre British Steel 1,2 milyar dolarlık bir operasyon yürütüyor.

Şirketin çoğu İngiltere'de olmak üzere 5 bin işçisi var. Tedarik zincirlerinde ise yaklaşık 20 bin kişi çalışıyor.

British Steel neden tasfiye sürecine girdi?

British Steel, 2016'da yapılan ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılıp ayrılmamasının oylandığı Brexit referandumundan beri özellikle Avrupalı müşterilerinin taleplerinin düşmesinden şikayetçiydi.

Aynı zamanda Çin'in ucuza çelik ihraç etmesi ve İngiliz Sterlini'nin Brexit referandumu sonrası değer kaybetmesi, ham maddelerin maliyetini yükseltti. Son dönemde enerji fiyatları da arttı.

Bütün bu gelişmeler üzerine British Steel geçen yıl Eylül ayında 400 kişiyi işten çıkarmak zorunda kaldı. Mayıs ayında ise Greybull Capital'ın vadettiği gibi "şirketin gurur uyandıran geçmişini" canlandıramaması üzerine tasfiye sürecine girmek zorunda kaldı.

3. OYAK, Bri**tish Steel'i neden satın almak istiyor?**

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) bugün yaptığı açıklamada British Steel'i satın alma gerekçesi olarak "bölgesel büyüme hedefini" gösterdi.