FİNANS

64 bin TL'lik ayakkabıyı Katarlı üretici aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2019 14:14 | Son Güncelleme

Ayakkabı üreticisi Bayram Polat'ın Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'na özel tasarladığı kadın ayakkabısı, 10 bin avroya (64 bin TL) alıcı buldu. Ayakkabıyı satın alan Katarlı ayakkabı üreticisinin ismini açıklamak istemediği öğrenildi

Ayakkabı üreticisi Bayram Polat'ın Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'na özel tasarladığı kadın ayakkabısı, 10 bin avroya alıcı buldu.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı, İstanbul Pullman Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

65 ülkeden yaklaşık bin 500 yabancı iş insanının alım için katıldığı fuarda, 100 Türk üreticisi firma son kreasyonlarını sergiledi.


10 BİN AVROLUK AYAKKABIYA BÜYÜK İLGİ

Sektörde 30 yıldır faaliyet gösteren ayakkabı üreticisi Bayram Polat'ın fuar için özel tasarladığı, üzeri özel taşlarla kaplı kadın ayakkabısı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

El işçiliği ile üretilen ayakkabıyı, fuara alım için gelen Katarlı bir ayakkabı üreticisi 10 bin avroya satın aldı. Ayakkabıyı satın alan Katarlı üreticinin ismini açıklamak istemediği öğrenildi.

'BU YIL 1,5 MİLYAR DOLAR AYAKKABI İHRACATI İLE KAPATMAK HAYAL DEĞİL'

EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ayakkabı sektörünün üretim kabiliyeti açısından dünya ile yarışır hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2019'un ilk 4 ayında yaklaşık 400 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Türk ekonomisi özellikle Batılı ülkelerin haksız saldırılarına rağmen dimdik ayakta. Bu yılı 1,5 milyar dolar ayakkabı ihracatı ile kapatmak hayal değil. İstanbul'da 4 gün boyunca yaklaşık bin 500 yabancı iş insanını ağırlayacağız. Ülkemizi, ekonomimizi, sektörümüzü ve Türk insanını çok daha iyi anlatmak için çaba sarf etmeliyiz."

Demir, 10 bin avroya satılan ayakkabının, Türk yapımı en pahalı ayakkabı olduğunu iddia etti.

Fuar, 8 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Eksposhoes AYAKKABI

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