64 bin TL'lik ayakkabıyı Katarlı üretici aldı

EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ayakkabı sektörünün üretim kabiliyeti açısından dünya ile yarışır hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

El işçiliği ile üretilen ayakkabıyı, fuara alım için gelen Katarlı bir ayakkabı üreticisi 10 bin avroya satın aldı. Ayakkabıyı satın alan Katarlı üreticinin ismini açıklamak istemediği öğrenildi.

"2019'un ilk 4 ayında yaklaşık 400 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Türk ekonomisi özellikle Batılı ülkelerin haksız saldırılarına rağmen dimdik ayakta. Bu yılı 1,5 milyar dolar ayakkabı ihracatı ile kapatmak hayal değil. İstanbul'da 4 gün boyunca yaklaşık bin 500 yabancı iş insanını ağırlayacağız. Ülkemizi, ekonomimizi, sektörümüzü ve Türk insanını çok daha iyi anlatmak için çaba sarf etmeliyiz."

Demir, 10 bin avroya satılan ayakkabının, Türk yapımı en pahalı ayakkabı olduğunu iddia etti.

Fuar, 8 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

KAYNAK:AA

