FİNANS

7 yaşında yıllık kazancı 11 milyon!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.10.2018 14:46 | Son Güncelleme

Yıllık kazancı 11 milyon dolar olan 7 yaşındaki YouTuber yeni projesini duyurdu.

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir mesleğin doğmasına da neden oluyor. 'YouTuber' olarak anılan bu kişiler platformun özel içerik üreticilerine verdiği reklam payı ile hatırı sayılır gelirler elde ediyor.

İşte YouTube yıldızı Ryan'nın yeni projesi

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Ryan ismindeki 7 yaşındaki çocuk, Google'ın video servisi YouTube üzerinde oyuncak değerlendirmesi yaptığı Ryan ToysReview isimli kanalıyla her yıl 11 milyon dolar kazanıyor.
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Henüz 7 yaşında milyoner olan çocuk YouTuber yeni projesini milyonlarca takipçisi ile paylaştı.
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Dünyaca ünlü Toys R Us ile milyon dolarlık anlaşmaları bulunan ve Wallmart'ın satın alımı sonrasında bu anlaşmayı kendileriyle devam ettiren Ryan ToysReview, yine Wallmart ortaklığında kendi yüzünün oyuncak olacağı bir girişime imza atıyor.
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Geçtiğimiz aylardan beri Ryan's World Toys (Ryan'ın Dünyası Oyuncakları) serisiyle inanılmaz bir satış başarısı yakalayan Wallmart, yakın bir süre içerisinde Ryan'ın kendisinin model alındığı oyuncaklar üretecek.
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Peki Ryan, bu yaşında nasıl milyoner oldu? İşte çocuk Youtuber'ın başarı hikayesi...
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4 yaşındayken oyuncak videoları izlemeye başlayan genç Youtuber bu hobisini paraya çevirdi.
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Henüz 1. sınıfa giden Ryan, 3 senedir YouTube'da oyuncak incelemeleri yapıyor.
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2015'te yayına başlayan kanlda neredeyse her gün bir oyuncak değerlendirme videosu yayınlanıyor.
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10 milyondan fazla takipçisi olan kanalın sadece Reklam gelirinden aylık yaklaşık 1 milyon dolar kazandığı belirtiliyor.
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Kanalda artık oyuncakların yanı sıra çocuklara yönelik gıda ve diğer ürünler de sergileniyor.
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Anahtar Kelimeler:
YouTuber Ryan Google

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