FİNANS

8 bin Starbucks şubesi 'ırkçılık' eğitim için aynı anda kapandı

30.05.2018 06:04 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks, 29 Mayıs günü ABD'deki 8 binden fazla şubesini "ırk ayrımcılığıyla mücadale" eğitimi için bir süreliğine kapattı. Şirket şube kapatma kararını, Nisan ayı içinde Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde yaşanan bir olay sonrası aldı.

8 bin Starbucks şubesi 'ırkçılık' eğitim için aynı anda kapandı

Dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks, 29 Mayıs günü ABD'deki 8 binden fazla şubesini "ırk ayrımcılığıyla mücadale" eğitimi için bir süreliğine kapattı.

Yaklaşık 170 bin çalışana 4 saat süresince kapatılan şubelerin içinde eğitim verildi.

Şirket şube kapatma kararını, Nisan ayı içinde Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde yaşanan bir olay sonrası aldı.

Olayda iki Afrikalı Amerikalı adam Starbucks'a gelerek üçüncü arkadaşlarını beklemeye başlamış, bu sırada yanlarına gelen mağaza müdürü "ya sipariş verin ya da dışarı çıkın" uyarısında bulunmuştu.

Siparişi arkadaşları gelince vereceklerini söylemeyen müşteriler dışarı çıkmayı reddedince mağaza yönetimi polis çağırmış, müşterilerini "özel mülke izinsiz girme" suçlamasıyla gözaltına aldırmıştı.

Olayın videonun sosyal medyada milyonlarca kez izlenmesinin ardından Starbucks CEO'su Kevin Jonhson, üzgün olduğunu söylemiş, mağaza müdürünün artık görevde olmadığını açıklamıştı.

Eğitim için şube kapatma kararı ile ilgili Amerikan CNN televizyonuna konuşan Starbucks'ın sahibi Howard Schultz, "4 saatlik eğitimle ırksal ayrımcılığı çözemeyeceğimizin farkındayız" diyerek sözlerine "Ama bir yerden başlamamız gerekiyor" dedi.

8 bin Starbucks 'ırkçılık' eğitim için aynıa anda kapandı

12 ila 14 milyon arasında bir maliyet

Medya mensuplarının alınmadığı şube içi eğitimde, çalışanlara zincirin sahibi Schultz'un, CEO'su Jonhson'ın kaydedilmiş mesajlarının yanında ülkedeki sivil haklar mücadelesini anlatan Stanley Nelson imzalı bir belgesel de izletildi.

Dünyada 25 bin civarında şubesi olan şirket, bu eğitimleri ABD genelinde ve diğer ülkelerde de sürdüreceklerini açıkladı.

4 saat süren şube kapatmanın, zincire 12 ila 14 milyon dolar arasında maliyeti olduğu hesaplanıyor.

Starbucks'lardan birindeki 'ırkçılık' eğitimi dışarıdan böyle gözlemlendi

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