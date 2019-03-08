FİNANS

8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Dünya Bankası: Sadece 6 ülke kadınlara eşit ekonomik haklar veriyor, Türkiye 85. sırada

08.03.2019 08:40 | Son Güncelleme

Dünya Bankası'nın raporuna göre, dünya genelinde kadınlar, erkeklerin sahip olduğu ekonomik hakların ortalama sadece dörtte üçünden faydalanıyor. Türkiye bu kategoride 187 ülke arasında 85. sırada yer alıyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Dünya Bankası: Sadece 6 ülke kadınlara eşit ekonomik haklar veriyor, Türkiye 85. sırada

Dünya Bankası'nın yayımladığı "Kadınlar, İş Dünyası ve Hukuk" adlı rapora göre dünya genelinde, erkek ve kadınlara yasal olarak eşit ekonomik haklar veren ülke sayısı sadece 6. Türkiye ise listede 187 ülke arasında 85. sırada yer aldı.

Çalışmada, 10 yıllık mali ve yasal eşitsizlik verileriyle; seyahat özgürlüğü, annelik, aile içi şiddet ve varlık yönetimi hakları gibi faktörlere de bakıldı.

Dünya Bankası'na göre bu alanlarda iki cinsiyet arasında, yüzde 100 eşitliği sağlayan ülkeler sadece Belçika, Danimarka, Fransa, Letonya, Lüksemburg ve İsveç.

85. sıradaki Türkiye'de ise bu oran % 79,38.

Kadın ve erkeklere eşit ekonomik haklar verilme oranı (Kaynak: Dünya Bankası)

Ülke

Hak eşitliği (yüzde)

Belçıka, Danimarka, Fransa, Letonya, Lüksemburg, İsveç

%100

Avusturya, İrlanda, Portekiz, İspanya, İngiltere

%97,5

Avustralya, İzlanda, Sırbistan

%96,8

Peru

%95

Almanya, Mauritius

%91,8

Ekvador

%89,3

ABD

%83,7

Türkiye

%79,38

Çin

%76,2

Rusya

%73,1

Hindistan

%71,2

Endonezya

%64,3

Bangladeş

%49,3

Pakistan

%46,2

İran

%31,2

Suudi Arabistan

%25,6

Küresel düzeyde ise kadınların erkeklerle aynı haklara sahip olma oranı ortalama % 75.

Bölgesel farklılıklar

Ortalama yüzde, değişik bölgeler arasında önemli farklılıkla gösteriyor. Avrupa ve Orta Asya'da % 84,7 olan eşitlik yüzdesi, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da % 47,3'e düşüyor.

ABD ise % 83,75'lik skoruyla ilk 50 ülke arasına bile giremiyor.

Yasal düzenlemelerin kadın haklarına büyük darbe vurduğu Suudi Arabistan ise % 25,6 ile son sırada.

Letonya'da bal satan bir kadın. Dünya Bankası'na göre Letonya, kadın ve erkelere eşit ekonomik haklar veren 6 ülkeden biri

Dünya Bankası'nın Geçici Başkanı Kristalina Georgieva yaptığı yazılı açıklamada, "Endekste, 25 yaşındayken ilk işine başlayan kadınlardan, iş yaşamı ve çocuk bakımı arasında denge bulmaya çalışanlara ve emekliliğin eşinlere olanlara dek, hukuki ekonomik kararların kadınların yaşamlarını nasıl etkilediğni araştırdı. Çok sayıda hukuki düzenleme ve yönetmelik, kadınların bir iş kurarak iş gücüne katılmasını engelliyor, ayrımcılık kadınlara yönelik ekonomik kapsayılıcık ve iş gücünde yer almasında uzun süren olumsuz etkilere yol açıyor" dedi.

Ancak raporda, bazı ülkelerin attığı olumlu adımlara da dikkat çekiliyor.

Dünya Bankası, son 10 yılda 131 ülkenin, cinsiyet eşitliğini artıran 274 yasal reform yaptığını söylüyor.

İş yerlerinde kadınları korumak

Raporda, "Bu refomlara kadınların iş yerinde cinsel tacizden korunmasını amaçlayan 35 ülkedeki yasal değişlikler de dahil. Reformlarla, iş yerlerinde korunur hale gelen kadınların sayısı 10 yıl öncesine kıyasla yaklaşık 2 milyar arttı" deniliyor.

Dünyanın en yoksul ülkelerinin bulunduğu Sahra Altı Afrika bölgesi, son 10 yılda cinsiyet eşitliği alanında en çok reformu yapan yer.

Suudi Arabistan, incelenen 187 ülke arasında sonuncu.

Dünya Bankası'nın çalışmasında, iş aramaktan, bir işletme sahip olmaya ve emekli maaşı alabilmeye kadar bir kadının iş yaşamının tümünü kapsayan ekonomik göstergeler de incelendi.

Raporda, tüm bölgelerdeki 33 ülkenin babalık izni uygulamasını başlattığı ve 47'sinin de aile içi şiddete karşı yasalar çıkarttığı vurgulandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Dünya Bankası: Sadece 6 ülke kadınlara eşit ekonomik haklar veriyor, Türkiye 85. sırada

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