8 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'de boşanmaların önüne geçmek için çiftlere mahkemede film izletilecek

Adalet Bakanı Hişam El Shaar, başkent Şam'daki boşanma davalarında, boşanmaktan vazgeçirmek için çiftlere "ayrılığın kötü sonuçlarını" anlatan filmin izletileceğini açıkladı.

El Shaar, filmde anne ve babaları ayrıldığı için tek başına sokaklara ya da cezaevine düşmüş çocukların olduğu sahnelere yer verildiğini söyledi.

Suriye'deki haber sitesi Dimashq Now'un sosyal medya hesabında yer alan habere, alaycı yorumlar geldi.

"Üvey Anne filmini oynatacaklar" ya da "Boşanmadan önce Titanic'i izleyebilir miyim?" yorumlarının yanı sıra, kararı destekleyen yorumlar da vardı:

"Bu harika bir fikir, baştan önlemek tedavi etmekten daha iyidir!"

Savaş ve boşanma

Boşanma oranları, 2011'de başlayan ayaklanmanın iç savaşa dönmesinin ardından hızla arttı. Bu duruma çoğunlukla zorunlu göç ve ekonomik zorlukların yol açtığı belirtiliyor.

2016'da boşanan çiftlerin oranı yüzde 4'tü, 2017'de yüzde 31'e çıktı.

Boşanmaların çoğunda eşlerden biri hiç ortaya çıkmadı. Boşanma davasını açan taraf, çoğu davada eşinin hayatta olup olmadığını bile bilmiyor.