FİNANS

AB beş bankaya 'dövizde hile' suçundan 1 milyar euro para cezası kesti

16.05.2019 14:30 | Son Güncelleme

Avrupa Komisyonu, döviz piyasasında kartel kurmaktan ve hile yapmaktan suçlu bulduğu beş bankaya toplamda 1,07 milyar euro para cezası kesti. Altıncı banka, kartellerin varlığıyla ilgili ifşaatta bulunduğu için muaf tutuldu.

AB beş bankaya 'dövizde hile' suçundan 1 milyar euro para cezası kesti

Avrupa Komisyonu, beş bankaya yasadışı döviz piyasası karteli kurmaktan ve hile yapmak suçundan toplamda 1.07 milyar euro ceza verdi.

'Banana Split' karteli olarak anılan bankalardan Barclays, RBS, Citigroup ve JP Morgan'a toplamda 811 milyon euro ceza kesilirken, 'Essex Express' karteli olarak bilinen diğer üç banka Barclays, RBS ve MUFG'ye de toplamda 258 milyon euro ceza verildi.

Altıncı banka UBS, kartellerin varlığıyla ilgili ifşaatta bulunduğu için mali cezalardan muaf tutuldu.

Avrupa Komisyonu döviz piyasasındaki hilelerin 2007 ile 2013 yılları arasında yapıldığını söyledi.

Avrupa Komisyonu'nun Rekabet Kurulu üyesi Margrethe Vestager, bankaların tutumlarının 'Avrupa ekonomisi ve tüketicileri zarara sokup, sektörün bütünlüğünü baltaladığını' ifade etti.

İngiliz, Amerikan ve İsviçreli piyasa düzenleyicileri de 2014'te benzer cezalar vermişti.

Avrupa Komisyonu'nun soruşturması 2013 yılı Eylül ayında başladı. Soruşturma kapsamında, döviz ticareti yapan bazı kişilerin sanal sohbet odalarında, alım satım planlarını paylaştıkları ve ara ara da alım satım stratejilerini birlikte koordine ettikleri ortaya çıktı.

Komisyon, "Sohbet odalarına katılan trader'ların çoğu birbirilerini tanıyordu" dedi ve 'Essex Express' adını verdikleri bir sohbet odasında katılımcıların buluşup birlikte hareket edip karşılıklı güven ağı oluşturduklarını söyledi.

Trader'ların sohbet odalarında ve bir araya gelip, seçkin müşterilerin isimleri, döviz çeşitleri, hesaplarındaki meblağlar, bazı spesifik alım satımlar için belirlenen fiyatlar, farklı dövizlerdeki risk pozisyonları ve planlanan alım satım ayrıntılarına ilişkin bilgiler paylaştıkları belirtildi.

Komisyon, bu kişilerin aralarındaki sohbetlerin 'portfolyolarındaki dövizleri alıp satmaları veya dönüşümü ne zaman yapabilecekleri konusunda karar vermelerini kolaylaştırdığını' ifade etti.

AB beş bankaya 'dövizde hile' suçundan 1 milyar euro para cezası kesti

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