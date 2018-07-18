AB'den Google'a 4,3 milyar avro para cezası

Avrupa Birliği, teknoloji şirketi Google’a rekabet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla açtığı davada karar verildi

AB’nin Google’a 4.34 milyar euro (5 milyar dolar) ceza kesti.

AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager, AB Komisyonu'nun Google kararını açıklamak için Türkiye saati ile 14.00'da basın toplantısı yaptı

Avrupa Birliği iki yıl önce tüketicilerin online’daki haklarını savunnan bir şirketler koalisyonu olan FairSearch’ün şikayeti üzerine Android’e karşı bir soruşturma başlatmıştı.

Fairsearch başlta Kayak, eXpedia, TripAdvisor gibi seyahat arama motorları tarafından kurulmuş, sonrasında Microsoft da koalisyona katılmıştı.

