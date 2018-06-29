AB'den Türkiye'ye 3 Milyar Euro'luk yardım

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin liderleri yaklaşık 10 saatlik görüşmenin ardından göç krizinin yönetimi konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma haberi sabah 06.38'de uluslararası ajanslar tarafından dünyaya duyuruldu.

Ortak sonuç bildirisi İtalya'nın imza engeline takılan iki günlük zirvede devlet liderleri 'gönüllülük esası' üzerinde uzlaştı. Buna göre AB ülkelerinden isteyenler gelen göçmenler için ülkelerinde merkezler açacak ve bu merkezler üye ülkelerce gönüllü olarak kurulacak.

İTALYA: SONRA KARAR VERECEĞİZ

Göçmen krizinin çözümüne ilişkin güvenceler talep etmiş olan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte son olarak İtalya'nın ülkede göçmen merkezleri açıp açmamaya daha sonra karar vereceğini açıkladı.

Conte'nin ardından açıklama yapan Alman Şansolyesi Angela Merkel ise göç konusunda uzlaşmaya varılan metnin 'pozitif' olduğunu ancak konu üzerinde ayrışmalar olmaya devam ettiğini şu sözlerle belirtti:

"AB için en zorlu konulardan biri olan göç meselesi üzerinde yoğun tartışmaların ardından ortak bir metin üzerinde uzlaşabilmemiz iyi bir gelişme ve olumlu bir sinyal. Elbette fikir ayrılıklarımız konusunda daha katetmemiz gereken çok yol var."

TÜRKİYE'YE 3 MİLYAR DOLAR



Zirveden çıkan bir başka karar, Türkiye'ye üç milyar dolar verilmesi oldu. AB, daha önce Ankara ile yaptığı anlaşma çerçevesinde yine 3 milyar dolar ödeme yapmıştı.

Ayrıca Afrika'daki göçmen projesine de 500 milyon dolar aktarılacak.

Kaynak: Euronews

