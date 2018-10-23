FİNANS

AB-İtalya arasında görülmemiş kriz: Avrupa Komisyonu İtalya bütçesini reddetti

23.10.2018 21:01 | Son Güncelleme

İtalyan hükümetinin büyük kamu harcamaları ve bütçe açığı içeren 2019 bütçe tasarısı, Avrupa Komisyonu tarafından daha önce benzerine rastlanmadık bir hamleyle reddedildi. Komisyon, İtalyan hükümetinin sunduğu bütçenin, Avrupa Konseyi tavsiyelerinin ciddi şekilde dışına çıkması nedeniyle bu kararı aldığını açıkladı.

AB-İtalya arasında görülmemiş kriz: Avrupa Komisyonu İtalya bütçesini reddetti

İtalyan hükümetinin büyük kamu harcamaları ve bütçe açığı içeren 2019 bütçe tasarısı, Avrupa Komisyonu tarafından daha önce benzerine rastlanmadık bir hamleyle reddedildi.

Haziran ayında koalisyon kurarak iktidara gelen 5 Yıldız Hareketi ve Lig partileri, seçim kampanyası sırasında vaat ettikleri emeklilik reformu, işsizlik ödeneği, vergi indirimleri gibi maliyetli kalemleri 2019 bütçesine dahil etti. Bütçe tasarısında, 2019 için bütçe açığı hedefi yüzde 2,4 olarak belirlendi.

Halen kamu borcu, gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 130'undan fazla olan İtalya'nın 2019 yılı için öngördüğü kamu harcamaları ve bütçe açığı AB kurumları ve piyasalarda endişeye neden oldu.

AB ile İtalya arasında bu nedenle birkaç haftadır yaşanan atışmaların ardından bugün Avrupa Komisyonu, daha önce AB üyesi bir ülkeye yönelik hiç atılmamış bir adım atarak İtalya'nın bütçe tasarısını reddetti.

Komisyon, İtalyan hükümetinin sunduğu bütçenin, Avrupa Konseyi tavsiyelerinin ciddi şekilde dışına çıkması nedeniyle bu kararı aldığını açıkladı.

İtalya'nın bütçe tasarısında öngörülen yüzde 2,4'lük bütçe açığı Euro bölgesinde limit kabul edilen yüzde 3'lük seviyenin altında olsa da önceki hükümetin hedefinin 3 katına denk gelmesi ve İtalya'nın borç seviyesinin yüksekliği nedeniyle AB'den tepki çekmişti.

İtalyan hükümeti ise, yeni kamu harcamalarıyla ekonomik büyüme yaratmayı amaçladığını savunuyor.

İtalyan hükümeti bütçe tasarısıyla ilgili itirazlara dün Avrupa Komisyonu'na yönelik bir mektupla yanıt vermişti. Ancak bu mektupta da geri adım atılmaması üzerine Avrupa Komisyonu bugün bütçe tasarısını geri çevirme kararı aldı.

İtalya'nın Brüksel'e yeni bir bütçe tasarısı sunmak için 3 hafta süresi bulunuyor.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, "Komisyon bugün ilk kez bir Euro bölgesi ülkesinden, bütçe paketini yeniden gözden geçirmesini istemeye mecbur kaldı. Maalesef başka bir seçenek göremiyoruz" dedi.

Avrupa Komisyonu'nun Ekonomik ve Mali İşler Komiseri Pierre Moscovici de, "İtalyan hükümetinin bütçe tasarısı, İtalya'nın geçen (2018) Temmuz'da verdiği taahhütlerden net ve kasıtlı bir sapma teşkil ediyor" dedi. Moscovici, İtalyan hükümetiyle diyalog kapılarınınsa açık kalacağını belirtti.

"Hükümete değil, halka saldırı!"

İtalyan hükümetindense bu karara sert tepkiler geldi.

Dört hafta önce bütçe onaylandığında

Başbakan Yardımcısı ve Lig partisi lideri Matteo Salvini "Hükümete değil, bir halka saldırıyorlar. Bunlar İtalyanların en irrite olduğu şeyler, sonra da neden AB'nin popülaritesi düşük diye şikayet ediyorlar" dedi. Salvini ayrıca, "Biz yola devam ediyoruz. Ben gençlere ayrılmış, emeklilik yasasını iptal etmeye ayrılmış, engellilere ayrılmış tek bir euro'yu bile kesmeyeceğim" dedi.

Koalisyonun diğer ortağı 5 Yıldız Hareketi'nin siyasi lideri ve diğer Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio da "Biz İtalyanların sosyal haklarını korumak için son çareyiz. Eğer teslim olursak, bankalardan yana, tasarruf tedbirlerinden yana 'uzmanları' hemen geri getireceklerini biliyoruz. Teslim olmayacağız. Doğru yolda olduğumuzu biliyoruz. Bu yüzden de durmayacağız" dedi.

Başbakan koltuğunda oturan Giuseppe Conte ise Avrupa Komisyonu'nun ret kararından önce dün yaptığı bir açıklamada, olası bir ret kararı halinde AB kurumlarıyla masaya oturup görüşmeye açık olduklarını söylemişti.

"İtalya yeni bir krizi daha hak etmiyor"

Merkez-soldaki Demokratik Parti'den eski Başbakan Matteo Renzi ise hükümete, "Durun! İtalya yeni bir krizi daha hak etmiyor" diye seslendi. Renzi, "Yıllarca Avrupa'nın ve piyasaların güvenini yeniden kazanmak için didindik. Şimdi ise Salvini ve Di Maio, sözcüleri Conte ile birlikte, ülkenin ekonomik istikrarını parçalıyor" dedi.

Merkez-sağdaki Haydi İtalya partisinden Mariastella Gelmini de, Avrupa Komisyonu'nun bu kararıyla hükümetin yeni bir düşman yaratmayı başardığını söyledi. Gelmini, "Hükümet istediğini elde etti. Artık Di Maio ve Salvini, bağırıp çağıracakları bir düşmana daha sahip olacaklar. Aslında, bir kereliğine de olsa, Avrupa İtalyanların birikimlerini kurtarmaya çalışıyor" dedi.

Benetton’ın kurucusu hayatını kaybettiBenetton’ın kurucusu hayatını kaybetti
Financial Times: Kaşıkçı cinayeti Veliaht Prens Muhammed'in planlarını test ediyorFinancial Times: Kaşıkçı cinayeti Veliaht Prens Muhammed'in planlarını test ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

Türk çay devi Ofçay, ABD'li Jacobs'a satıldı

Türk çay devi Ofçay, ABD'li Jacobs'a satıldı

Bunu yaparak ayda 7 bin lira kazanabilirsiniz!

Bunu yaparak ayda 7 bin lira kazanabilirsiniz!

BMW 1 milyondan fazla aracı geri çağırıyor

BMW 1 milyondan fazla aracı geri çağırıyor

İşte, en fazla altına ve en az altına sahip 20 il

İşte, en fazla altına ve en az altına sahip 20 il

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Benetton’ın kurucusu hayatını kaybetti

Benetton’ın kurucusu hayatını kaybetti

ABD'li perakende devi Sears, iflas başvurusu yaptı

ABD'li perakende devi Sears, iflas başvurusu yaptı

7 yaşında yıllık kazancı 11 milyon!

7 yaşında yıllık kazancı 11 milyon!

ABD'nin en zenginleri belli oldu

ABD'nin en zenginleri belli oldu

Primera Air iflasını açıkladı

Primera Air iflasını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Benetton’ın kurucusu hayatını kaybetti

Benetton’ın kurucusu hayatını kaybetti

Financial Times: Kaşıkçı cinayeti Veliaht Prens Muhammed'in planlarını test ediyor

Financial Times: Kaşıkçı cinayeti Veliaht Prens Muhammed'in planlarını test ediyor

İçki içerken akıllarına gelen fikirle milyarder oldular

İçki içerken akıllarına gelen fikirle milyarder oldular

Cemal Kaşıkçı olayı: 'Çöl Davosu'ndan olarak adlandırılan Suudi Arabistan'daki yatırım zirvesinden kim çekildi, hangi firmalar hâlâ sponsor?

Cemal Kaşıkçı olayı: 'Çöl Davosu'ndan olarak adlandırılan Suudi Arabistan'daki yatırım zirvesinden kim çekildi, hangi firmalar hâlâ sponsor?

Bir batışın hikâyesi: Dünyanın en büyük girişim sermayesi şirketlerinden Abraaj Capital nasıl iflas etti?

Bir batışın hikâyesi: Dünyanın en büyük girişim sermayesi şirketlerinden Abraaj Capital nasıl iflas etti?

OECD 'vatandaşlık veya süresiz oturum satan' 21 ülkeyi açıkladı

OECD 'vatandaşlık veya süresiz oturum satan' 21 ülkeyi açıkladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.