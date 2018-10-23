AB-İtalya arasında görülmemiş kriz: Avrupa Komisyonu İtalya bütçesini reddetti

İtalyan hükümetinin büyük kamu harcamaları ve bütçe açığı içeren 2019 bütçe tasarısı, Avrupa Komisyonu tarafından daha önce benzerine rastlanmadık bir hamleyle reddedildi. Haziran ayında koalisyon kurarak iktidara gelen 5 Yıldız Hareketi ve Lig partileri, seçim kampanyası sırasında vaat ettikleri emeklilik reformu, işsizlik ödeneği, vergi indirimleri gibi maliyetli kalemleri 2019 bütçesine dahil etti. Bütçe tasarısında, 2019 için bütçe açığı hedefi yüzde 2,4 olarak belirlendi. Halen kamu borcu, gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 130'undan fazla olan İtalya'nın 2019 yılı için öngördüğü kamu harcamaları ve bütçe açığı AB kurumları ve piyasalarda endişeye neden oldu. AB ile İtalya arasında bu nedenle birkaç haftadır yaşanan atışmaların ardından bugün Avrupa Komisyonu, daha önce AB üyesi bir ülkeye yönelik hiç atılmamış bir adım atarak İtalya'nın bütçe tasarısını reddetti. Komisyon, İtalyan hükümetinin sunduğu bütçenin, Avrupa Konseyi tavsiyelerinin ciddi şekilde dışına çıkması nedeniyle bu kararı aldığını açıkladı.

İtalya'nın bütçe tasarısında öngörülen yüzde 2,4'lük bütçe açığı Euro bölgesinde limit kabul edilen yüzde 3'lük seviyenin altında olsa da önceki hükümetin hedefinin 3 katına denk gelmesi ve İtalya'nın borç seviyesinin yüksekliği nedeniyle AB'den tepki çekmişti. İtalyan hükümeti ise, yeni kamu harcamalarıyla ekonomik büyüme yaratmayı amaçladığını savunuyor. İtalyan hükümeti bütçe tasarısıyla ilgili itirazlara dün Avrupa Komisyonu'na yönelik bir mektupla yanıt vermişti. Ancak bu mektupta da geri adım atılmaması üzerine Avrupa Komisyonu bugün bütçe tasarısını geri çevirme kararı aldı. İtalya'nın Brüksel'e yeni bir bütçe tasarısı sunmak için 3 hafta süresi bulunuyor. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, "Komisyon bugün ilk kez bir Euro bölgesi ülkesinden, bütçe paketini yeniden gözden geçirmesini istemeye mecbur kaldı. Maalesef başka bir seçenek göremiyoruz" dedi. Avrupa Komisyonu'nun Ekonomik ve Mali İşler Komiseri Pierre Moscovici de, "İtalyan hükümetinin bütçe tasarısı, İtalya'nın geçen (2018) Temmuz'da verdiği taahhütlerden net ve kasıtlı bir sapma teşkil ediyor" dedi. Moscovici, İtalyan hükümetiyle diyalog kapılarınınsa açık kalacağını belirtti.