ABD, 2 Mayıs'tan itibaren Türkiye dahil 8 ülkenin İran yaptırımları muafiyetini kaldıracak

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a uygulanan yaptırımlardan muaf tutulan Türkiye dahil 8 ülkenin bu muafiyetlerini yitireceğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İran'ın uluslararası enerji piyasalarından dışlanmasıyla oluşacak petrol arzı açığının, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin üretim artırarak kapatacağı belirtildi.

Amerikan Washington Post gazetesinin köşe yazarlarından Josh Rogin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bugün, 2 Mayıs'tan itibaren 8 ülkenin (Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan) İran'a yönelik yaptırımlardan muaf tutulmasına son verileceğini açıklayacağını kaleme almıştı.

Bu haberin ardından ham petrolün varil fiyatı yüzde 3,3 yükselerek 74 dolar oldu. Böylece petrol fiyatları Kasım 2018'den beri en yüksek seviyesine çıktı.

Haberin devamı geliyor...

