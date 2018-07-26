ABD Başkan Yardımcısı Pence: Pastör Brunson serbest bırakılmazsa Türkiye'ye yaptırım uygularız

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye'de ev hapsine çıkan Amerikalı pastör Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını açıkladı.
Mike Pence, dini özgürlüklerle ilgili bir konferansta yaptığı açıklamada, Brunson'ın "masum" olduğunu ve ona yönelik suçlamalarda "inandırıcı bir delil" olmadığını söyledi.
Dünyadaki dini baskılara yönelik yaptığı konuşma sırasında pastör Andrew Brunson'ın anılmadan geçilmemesi gerektiğini kaydeden Pence, Türk yetkililerin darbe girişiminin ardından on binlerce gazeteci, aktivist, hakim, ordu mensubu ve öğretmeni tutukladığını söyledi ve Andrew Brunson'ın da bu çerçevede 2016 yılında tutuklandığını belirtti.
Andrew Brunson'ın "kendisine yönelik bir suçlama yöneltilmeden bir yıldan uzun bir süre cezaevinde kaldığını" söyleyen Pence, "Türkiye hükümeti sonunda onunla ilgili iddianameyi açıkladığında, Hristiyanlık inancını yaydığı için onu ülkeyi bölmek ve ayrıştırmakla suçladı" diye konuştu.
Brunson'ın dün ev hapsine konulmasının önemli bir ilk adım olduğu ancak yeterli olmadığını söyleyen Mike Pence, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hükümetine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı adına bir mesajım var. Pastör Andrew Brunson'ı şimdi serbest bırakın ya da sonuçlarına katlanmaya hazırlanın" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eğer Türkiye bu masum din adamını serbest bırakıp, ülkesine göndermezse ABD, pastor Andrew Brunson özgür kalana kadar Türkiye'ye önemli yaptırımlar uygulayacak."
Pence, "Brunson, özgür olmayı hakediyor" ifadelerini de kullandı.
Pence, Andrew Brunson'ın seyirciler arasında olan kızı Jacquilne Brunson'a da seslendi.
"Jacquiline sana söz veriyorum. Babana da dün söylediğim gibi, Başkan Trump ve ben, tamamen serbest kalıp, ailesine ve ülkesine dönünceye kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Çarşamba günü İzmir'de yargılanan Amerikalı pastör Andrew Brunson'ın tutukluluğu ev hapsine çevrilmişti.
Mahkeme, tutukluluğun ev hapsine çevrilmesi kararını şu gerekçelerle açıklamıştı:
"Her ne kadar 18 Temmuz 2018 tarihli oturumda sanık ve müdafi tarafından yapılan tahliye talebi reddedilmişse de CMK 104 ve 105. maddeleri uyarınca mahkememizce dosya üzerinde yapılan yeniden değerlendirme neticesinde sanığın savunmasının alınmış oluşu, sanığa isnat olunan suçlar yönünden delillerin büyük oranda toplanmış oluşu, sanık ve müdafi tarafından iletilen sağlık mazereti, sanık her ne kadar yabancı ülke vatandaşı ise de tutukluluktan elde edilecek faydanın etkin adli kontrol hükümleriyle sağlanabilecek oluşu hususları nazara alınarak tahliyesine karar verildi."
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