ABD Başkan Yardımcısı Pence: Pastör Brunson serbest bırakılmazsa Türkiye'ye yaptırım uygularız

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye'de ev hapsine çıkan Amerikalı pastör Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Mike Pence, dini özgürlüklerle ilgili bir konferansta yaptığı açıklamada, Brunson'ın "masum" olduğunu ve ona yönelik suçlamalarda "inandırıcı bir delil" olmadığını söyledi.

Dünyadaki dini baskılara yönelik yaptığı konuşma sırasında pastör Andrew Brunson'ın anılmadan geçilmemesi gerektiğini kaydeden Pence, Türk yetkililerin darbe girişiminin ardından on binlerce gazeteci, aktivist, hakim, ordu mensubu ve öğretmeni tutukladığını söyledi ve Andrew Brunson'ın da bu çerçevede 2016 yılında tutuklandığını belirtti.

Andrew Brunson'ın "kendisine yönelik bir suçlama yöneltilmeden bir yıldan uzun bir süre cezaevinde kaldığını" söyleyen Pence, "Türkiye hükümeti sonunda onunla ilgili iddianameyi açıkladığında, Hristiyanlık inancını yaydığı için onu ülkeyi bölmek ve ayrıştırmakla suçladı" diye konuştu.

Brunson'ın dün ev hapsine konulmasının önemli bir ilk adım olduğu ancak yeterli olmadığını söyleyen Mike Pence, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hükümetine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı adına bir mesajım var. Pastör Andrew Brunson'ı şimdi serbest bırakın ya da sonuçlarına katlanmaya hazırlanın" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: