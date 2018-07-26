ABD Başkanı Trump: Avrupa Birliği'yle gümrükleri karşılıklı kaldırmak için çalışacağız

Bunlardan biri, ABD ile AB arasındaki müzakereler sürerken karşılıklı ek gümrük vergisi getirilmemesi.

Trump ve Juncker iki konuda daha anlaşma sağladı.

ABD ve AB, hizmet ve tarım sektörlerinde de ticaret hacmini artırmak istiyor.

Juncker, AB üyesi ülkelerin ABD'den daha fazla soya fasulyesi alacaklarını, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalinin de artacağını açıkladı.

AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun başkanı Juncker ise ABD ile enerji sektöründe işbirliğini güçlendirmek istediklerini belirtti.

Trump, "AB'yle gümrükleri karşılıklı kaldırmak ve otomotiv sektörü dışındaki tüm ürünlere uygulanan sübvansiyonları sıfırlamak için çalışacağız" dedi.

Donald Trump, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Avrupa Birliği (AB) ile ticari ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, tarafların bir ticaret savaşından kaçınmalarına yönelik bir dizi önlem üzerinde anlaştı.

Diğeri ise yine ABD ve AB'nin Dünya Ticaret Örgütü'nde reforma gidilmesi için birlikte çalışmaları.

Otomotiv sektörünün durumu belirsiz

ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, otomotiv sektörüyle ilgili olarak ise herhangi bir karar açıklamadı.

Donald Trump daha önce Avrupa ülkelerinden otomotiv ithalatına yüzde 25 ek gümrük vergisi getirme tehdidinde bulunmuştu.

Trump'ın Avrupa ülkelerinden de ithal çeliğe yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 ek vergi gümrük vergisi getirmesi, ABD ve AB arasında ticaret savaşının başlayacağı yönündeki kaygıları artırmıştı.

ABD-AB ilişkileri, Trump'ın NATO'ya ve birliğe yönelik eleştirileri ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Helsinki'de yaptığı görüşmenin ardından daha da gerilmişti.