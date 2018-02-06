FİNANS

ABD borsalarında çok sert düşüş

06 Şubat 2018 09:43

ABD Borsaları'nda bir tür 'Kara Pazartesi' yaşandı. Dow Jones Endeksi yüzde 4.60 düştü. Bir günlük kayıp 1.175 puan ile Wall Street tarihinin en sert düşüşü oldu. Panik satışlar dünyaya sıçradı, Japon Nikei endeksi de yüzde 5,5 düştü...

ABD borsalarında çok sert düşüş

 New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

 
Dow Jones Sanayi Endeksi 1.175 puan (yüzde 4,60) azalarak 24 bin 345 puana geriledi ve puan bazında tarihteki en sert günlük düşüşünü kaydetti.
 
Standard & Poor's 500 Endeksi 113 puan (yüzde 4,10) düşüşle 2 bin 648 puandan, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 273 puan (yüzde 3,78) azalarak 6 bin 967 puandan günü tamamladı.
 
Ayrıca, Dow Jones Sanayi ve Standard & Poor's 500 endeksleri bu sene başından beri elde ettikleri tüm kazançları bir seansta ﻿kaybetmiş oldu.
 
Endekslerdeki sert düşüş cuma günü ABD'de açıklanan makro ekonomik verilerin faiz artırımı olasılığını yükseltmesiyle başlamıştı.
 
Son iki işlem gününde Dow Jones Sanayi Endeksinin kaybı yüzde 7'yi bulurken, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 6,1 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 5,7 değer kaybetti.
 
 
SON 7 YILIN EN SERT SATIŞI YAŞANDI
 
-Dow Jones endeksi 1100 puanlık kayıpla son 7 yılın en sert düşüşünü yaşadı. Bu düşüşle Dow Jones ilk kez 4 haneli düşüş (1100 puan) yaşamış oldu.
 
-ABD'de tarihi satışların yaşandığı seansta bir ara yüzde 6'yı bulan düşüşün 'Tetikletici Satış' denen programatik satışlar nedeniyle olduğu sanılıyor.
 
-S&P Endeksi günü yüzde 4.1 düşerek Ağustos 2011'den beri en sert düşüşünü yaşadı.
 
-Tahvil faizi ise panik satışlar ve güvenli liman algısı ile yüzde 2.71'e kadar geriledi.
 
-Piyasalar kapalı olduğu için dolar/TL kuru bu türbülanstan çok etkilenmedi. Geceyi 3,7790'dan kapadı.
 
 
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