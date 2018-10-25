ABD borsalarında sert düşüş: 2018'in kazançları eridi, Asya borsalarına yansıdı

ABD borsaları Çarşamba gününü de sert bir düşüşle kapattı ve ülkedeki üç ana endeksten ikisi 2018 başındaki seviyelerin altına düştü.

Dow Jones Endüstri endeksi yüzde 2,4 düşüşle 24 bin 285 puana gerilerken S&P 500 de günü yüzde 3.1 düşüşle 2 bin 656 puandan kapattı.

Satış trendi Perşembe sabahı Asya piyasalarına da yansıdı, Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 3 geriledi.

Perşembe sabahı Tokyo'da en kötü performansı teknoloji hisseleri gösterdi. Çarşamba günü ABD'deki teknoloji odaklı Nasdaq endeksi de yüzde 4,4 değer kaybetmişti.

2011'den beri en sert düşüşünü yaşayan endeks, Eylül'deki değerinden yüzde 10 geride.

Bu yıl piyasalardaki yükselişin motorlarından biri olan teknoloji şirketlerinden Amazon yüzde 5,9, Facebook 5,4, Google'ın sahibi Alphabet yüzde 4,8 ve Netflix de yüzde 9,4 değer kaybetti.

Dow Jones endeksi de Mayıs 2010'dan bu yana en fazla kaybın yaşandığı ay rekorunu bu ay kırmak üzere.

Yatırımcılar Çarşamba günü açıklanan yeni ev satış verilerinin beklenenden düşük gelmesinden endişelenmişti. Veriler son iki yılın en düşük satışına işaret ediyordu.

Yatırımcıları endişelendiren diğer konular arasında Çin'deki büyümenin düşüşü, şirketlerin giderlerinin emek maliyeti ve gümrük vergileri nedeniyle artması gibi nedenler vardı.