ABD bugüne kadar Türkiye'den kimlere, neden yaptırım uyguladı?

Türkiye doğumlu. Almanya'da Weiterstadt Cezaevi'nde tutuklu. İslami Cihat Birliği'nin üyesi olarak 2007 yılında Almanya'daki ABD üssüne ve ABD vatandaşlarına bombalı saldırı hazırlığında bulunmakla suçlanıp 2010 yılında 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aynı saldırı planıyla ilgili hapis cezasına çarptırılan Almanya doğumlu Adem Yılmaz da ABD'nin yaptırım listesinde.

Aynı listede şu isimler de yer alıyor:

Listede yer alan PKK lider kadrosundan bazı isimler şöyle:

Bu listede yer alan isimlerden bazıları; ABD'nin "terör örgütleri" listesindeki PKK'nın yöneticileri, IŞİD ve İslamcı örgütlerle bağlantılı olmakla suçlanan kişiler ve İran'a yaptırımları delmekle suçlanan iş insanları.

OFAC listesinde Türkiye ile bağlantılı olarak nitelenen onlarca kişi de bulunuyor.

Sürekli güncellenen bu listede yaklaşık 6 bin 300 gerçek ve tüzel kişi var.

OFAC'ın belirlediği Özel Belirlenmiş Uyruklu ve Engellenmiş Kişiler (SDN) adlı listeye, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun isimleri Çarşamba günü eklendi.

ABD'nin, ev hapsinde bulunan Pastör Andrew Brunson'ın serbest bırakılmamasına karşılık Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'na uygulama kararı aldığı yaptırımlar Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından düzenleniyor.

Gülnihal Yegane:

Tahran merkezli özel İran havayolları şirketi Mahan Air'e parça tedariki yapmakla suçlandı. Şirket olarak da yaptırım listesine alınan Trigron Lojistik'in internet sitesinde Yegane için "Yaklaşık 10 yıldır bu sektörde faaliyet göstermekte olan Gülnihal Yegane, lojistik sektörüne havayolu taşımacılığı ile hızlı bir giriş yapmıştır" deniyor.

ABD Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde Yegane'nin Mahan Air'e tedarik ettiği parçaların Devrim Muhafızlarını desteklemek ve 'İran'ın devlet destekli terör eylemleri' için kullanıldığı belirtildi.

Reşit Tavan:

Türk işadamı. İran'a karşı ABD yaptırımlarını delmekle suçlanıyor. 2017 Haziran ayında Romanya'da yakalandı. Wisconsin'de üretilen takma motor ve tekne jenaröterlerini İran'a satmak için lisans alamayınca, malzemelerini önce ABD'den Türkiye'ye ihraç etmek daha sonra Türkiye'den İran'a satmakla suçlandı. Milwaukee Journal Sentinel'in Mart ayı tarihli haberine göre cezaevinde olan Tavan'ın avukatı müvekkilinin suçsuz olduğunu ve serbest bırakılması gerektiğini söyledi.