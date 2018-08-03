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ABD bugüne kadar Türkiye'den kimlere, neden yaptırım uyguladı?

03.08.2018 05:49 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu ve Adalet Bakanı Gül, ABD'nin yaptırım listesine aldığı ilk Türk vatandaşları ya da Türkiye bağlantılı kişiler değil. ABD Hazine Bakanlığı'nın dünyanın farklı ülkelerinden binlerce kişiyi, şirketi ve kuruluşu barındıran yaptırım listesinde 'İran yaptırımlarını delmek', 'cihatçı örgütlere yardım etmek' ve 'PKK'lı olmakla' suçlanan Türkiye bağlantılı çok sayıda isim var.

ABD bugüne kadar Türkiye'den kimlere, neden yaptırım uyguladı?

ABD'nin, ev hapsinde bulunan Pastör Andrew Brunson'ın serbest bırakılmamasına karşılık Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'na uygulama kararı aldığı yaptırımlar Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından düzenleniyor.

OFAC'ın belirlediği Özel Belirlenmiş Uyruklu ve Engellenmiş Kişiler (SDN) adlı listeye, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun isimleri Çarşamba günü eklendi.

Sürekli güncellenen bu listede yaklaşık 6 bin 300 gerçek ve tüzel kişi var.

OFAC listesinde Türkiye ile bağlantılı olarak nitelenen onlarca kişi de bulunuyor.

Bu listede yer alan isimlerden bazıları; ABD'nin "terör örgütleri" listesindeki PKK'nın yöneticileri, IŞİD ve İslamcı örgütlerle bağlantılı olmakla suçlanan kişiler ve İran'a yaptırımları delmekle suçlanan iş insanları.

Listede yer alan PKK lider kadrosundan bazı isimler şöyle:

  • PKK lideri ve KCK Eş Başkanı Cemil Bayık
  • PKK Yürütme Konseyi Üyesi Murat Karayılan
  • KCK yöneticisi Sabri Ok
  • Kongra-Gel Eş Genel Başkanı Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar
  • Kongra-Gel Ali Rıza Altun

Aynı listede şu isimler de yer alıyor:

Adem Yılmaz:

Türkiye doğumlu. Almanya'da Weiterstadt Cezaevi'nde tutuklu. İslami Cihat Birliği'nin üyesi olarak 2007 yılında Almanya'daki ABD üssüne ve ABD vatandaşlarına bombalı saldırı hazırlığında bulunmakla suçlanıp 2010 yılında 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aynı saldırı planıyla ilgili hapis cezasına çarptırılan Almanya doğumlu Adem Yılmaz da ABD'nin yaptırım listesinde.

Gülnihal Yegane:

Tahran merkezli özel İran havayolları şirketi Mahan Air'e parça tedariki yapmakla suçlandı. Şirket olarak da yaptırım listesine alınan Trigron Lojistik'in internet sitesinde Yegane için "Yaklaşık 10 yıldır bu sektörde faaliyet göstermekte olan Gülnihal Yegane, lojistik sektörüne havayolu taşımacılığı ile hızlı bir giriş yapmıştır" deniyor.

ABD Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde Yegane'nin Mahan Air'e tedarik ettiği parçaların Devrim Muhafızlarını desteklemek ve 'İran'ın devlet destekli terör eylemleri' için kullanıldığı belirtildi.

Reşit Tavan:

Türk işadamı. İran'a karşı ABD yaptırımlarını delmekle suçlanıyor. 2017 Haziran ayında Romanya'da yakalandı. Wisconsin'de üretilen takma motor ve tekne jenaröterlerini İran'a satmak için lisans alamayınca, malzemelerini önce ABD'den Türkiye'ye ihraç etmek daha sonra Türkiye'den İran'a satmakla suçlandı. Milwaukee Journal Sentinel'in Mart ayı tarihli haberine göre cezaevinde olan Tavan'ın avukatı müvekkilinin suçsuz olduğunu ve serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Yunus Emre Sakarya:

Alman ve Türk vatandaşı, IŞİD'le bağlantılı olmakla suçlanıyor. "IŞİD'in Drone Çarı" olarak bilinen Sakarya, sahibi olduğu Profesyoneller Elektronik şirketiyle IŞİD'e insansız hava aracı parçaları tedarik etme suçlamasıyla Şubat 2018'de ABD'nin yaptırım listesine alındı. ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sakarya, 2015'ten bu yana IŞİD'e insansız hava aracı parçaları tedarik edilmesinde aracılık etti. Sakarya, Profesyoneller Elektronik'i 2015'te kurdu ve IŞİD'in insansız hava aracıyla bağlantılı malzemelerin tedarik edilmesinde paravan şirket oldu. Özellikle 2016 yılı ortasında Profesyoneller Elektronik, IŞİD için toplam 500 bin dolarlık insansız hava aracı malzemesinin ulaştırılmasında rol oynadı."

Muammer Duransoy - Çağrı Duransoy:

İran füze programlarına ve İran Havacılık Endüstrilerine destek vermekle suçlandılar ve 2011'de ABD'nin yaptırım listesine alındılar. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İranlı Milad Caferi liderliğindeki kurum ve şahıslara çelik ve alüminyum alaşımlar dahil metal ürünler tedarik edilmesine yardımcı oldukları belirtildi.

Mevlüt Kar:

Almanya doğumlu, Alman ve Türk vatandaşı. İslami Cihat Birliği'yle bağlantılı olmakla suçlanıyor. ABD, 2012 yılında yaptırım listesine aldı. Yapılan açıklamada, Kar'ın İslami Cihat Birliği'ne üye kazandırdığı, üyelerine patlayıcı tedarik ettiği bildirildi ve gıyaben yargılandığı davada, Lübnan'da El Kaide hücresi kurma girişiminden 15 yıla kadar hapis cezası istendi. CIA ve MİT ajanı olduğu iddia edildi.

Ali Canko:

"İran'a silahlandırılabilir sürat teknesi sattığı" suçlamasıyla 2014 yılında ABD'nin kara listesine girdi. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Canko ve İran merkezli Tiva Sanat Group şirketinin İran Devrim Muhafızları Donanması tarafından kullanılabilecek sürat teknesi ve silahlanmaya neden olabilecek "ters mühendislik" faaliyetlerinde bulunmakla suçlandığı belirtildi.

Kapatılan Radikal gazetesinin Şubat 2014 tarihli haberinde Ali Canko'nun "İran'dan para aldım ama biz henüz hiçbir şey göndermedik çünkü fiyat konusunda sıkıntı çıktı … ABD'nin bize gönderilen para yüzünden bizi takibe aldığını ve kara listeye koyduğunu düşünüyorum" sözleri aktarılmıştı.

Bulut Yayla:

"DHKP-C üyesi olduğu" suçlamasıyla Haziran 2013'te Türkiye'de tutuklanmıştı. ABD'nin Temmuz 2013'te "terörist ve yaptırım" listesine aldığı Bulut Yayla için Washington hükümetinin yaptığı açıklamada "Yayla, 1 Şubat 2013'te ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne düzenlenen intihar saldırısının sorumlusu DHKP-C'nin eğitimli bir üyesi. Örgüt, Mart 2013'te te AKP binalarına ve Adalet Bakanlığı'na da saldırdı" denildi.

Fatih Hasar:

ABD, 2014'te kara listeye aldı. "Ubeyd Türki" olarak bilinen Hasar, El Kaide'ye mali yardımda bulunmakla suçlandı. Hasar'ın Afganistan ve Pakistan'da cihatçılara para transferi yaptığı ve El Kaide üyelerine yüz binlerce dolar gönderdiği belirtildi.

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