ABD-Çin ticaret savaşı: Yuan, dolar karşısında son 11 yılın en düşük düzeyine geriledi

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında hızlı bir çözüme yönelik umutların azalması sonrası yuan dolar karşısında son 11 yılın en düşük düzeyine geriledi. Bloomberg ajansına göre göre Dolar/Yuan kuru, 2008'den bu yana ilk kez 7'yi aştı.

Çin Halk Bankası, kursaki artışın nedeninin Çin ürünlerine getirilen ek vergiler olduğunu açıkladı.

Banka, döviz kurunun sabit bir seviyede tutulması konusunda ise güven problemi olmadığını kaydetti.

Ancak bazı uzmanlar bu gelişme ile, ticaret savaşında "kur cephesinin" açılabileceği görüşünde.

Capital Economics'ten Julian Evans-Pritchard, Çin Halk Bankası'nın, ABD ile "ateşkes" müzakereleri sürdüğü sıradan yuanın düşmesini önlemeye çalışmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Reuters haber ajansına konuyu değerlendiren Pritchard, "7 seviyesini korumaya çalışmayı bırakmış olmaları, bir ticaret anlaşmasından da umudu kestiklerini gösteriyor" dedi.

Hong Kong'daki Mizuho Bank'tan Ken Cheung da "Çin Halk Bankası, yuanın değerinin azalmasına tamamen yeşil ışık yakmış durumda" dedi.