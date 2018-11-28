'ABD'de büyüme 2019'da yavaşlayacak'

Marketwatch'ta yer alan habere göre Goldman Sachs, Fed'in kademeli faiz artışları ve Başkan Donald Trump'ın vergi indirimlerinin etkisinin azalmasıyla ABD ekonomisinde büyümenin önemli ölçüde yavaşlayacağını öngördü.

Kurumun 27 Kasım'da paylaştığı bir nota göre şu an yüze 3.5 büyüyen ABD ekonomisi 2019'un sonuna kadar %1.75'e gerileyebilir.

2018'de ortalama büyümenin yüzde 2.9 olacağını öngören banka, 2019 yılı büyüme ortalamasının yüzde 2.5'e düşmesini bekliyor.

Jan Hatzius ve David Mericle'ın öncülüğündeki ekonomistler yazdıkları raporda Fed'in büyük olasılıkla Aralık'ta faiz artıracağını, 2019 yılında 4 faiz artışı beklediklerini ve fonlama faizinin %3.25 % 3.5 aralığına çıkacağını öngördü.

Uzmanlar, şu anda resesyonu tetikleyecek aşırı ısınma veya finansal dengesizlik görünmediğini ve gelecek birkaç yılda resesyonun temel senaryoları arasında olmadığını bildirdi.

