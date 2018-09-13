FİNANS

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 49 yılın en düşük seviyesinde

DÜNYA HABERLERİ  | 13.09.2018 17:05 | Son Güncelleme

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 8 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla bin kişi azalarak 204 bin oldu. Aralık 1969’dan bu yana en düşük seviyesini gören başvurulara yönelik piyasa beklentisi 210 bindi.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 49 yılın en düşük seviyesinde

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 204 bine gerileyerek son 49 yılın en düşük seviyesini kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 8 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla bin kişi azalarak 204 bin oldu. Aralık 1969’dan bu yana en düşük seviyesini gören başvurulara yönelik piyasa beklentisi 210 bin olarak belirlenmişti.

Bir önceki haftaya ilişkin işsizlik maaşı başvurularının sayısı ise 203 binden 205 bine revize edildi.

Veriler ayrıca, geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 2 bin kişi azalarak 208 bine gerilediğini gösterdi.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 15 bin kişilik azalışla 1 milyon 696 bine inerek 1973’ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

PARTNERGözaltı morluklarının nedenleri nelerdir? Tedavisi nedir?Gözaltı morluklarının nedenleri nelerdir? Tedavisi nedir?
Avrupa Merkez Bankası faize dokunmadıAvrupa Merkez Bankası faize dokunmadı
Merkez Bankası politika faizini 625 baz puan artırarak %24'e yükselttiMerkez Bankası politika faizini 625 baz puan artırarak %24'e yükseltti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd işsizlik işsizlik maaşı istihdam

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'na eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'na eleştiri

Apple'dan Türkiye'ye zam kararı!

Apple'dan Türkiye'ye zam kararı!

İstanbul Yeni Havalimanı taşımacılık ihalesi iptal edildi

İstanbul Yeni Havalimanı taşımacılık ihalesi iptal edildi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Avrupa Merkez Bankası faize dokunmadı

Avrupa Merkez Bankası faize dokunmadı

Merkez Bankası politika faizini 625 baz puan artırarak %24'e yükseltti

Merkez Bankası politika faizini 625 baz puan artırarak %24'e yükseltti

Merkez Bankası faizi artıracak mı?

Merkez Bankası faizi artıracak mı?

Yeğenleri için üretti, şimdi dünyaya satıyor

Yeğenleri için üretti, şimdi dünyaya satıyor

Financial Times: Türk ekonomisinin faiz artırımına ihtiyacı yok

Financial Times: Türk ekonomisinin faiz artırımına ihtiyacı yok

ABD'li teknoloji devleri 100 milyar dolar kaybetti

ABD'li teknoloji devleri 100 milyar dolar kaybetti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.