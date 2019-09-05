ABD'de resesyon sinyali güçlendi

ABD Ekonomik Analiz Bürosu'nun temmuzda yayımladığı bir rapora göre imalat sektörü ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının yüzde 11,2'sini oluşturuyor.

Ağustosta ISM imalat PMI, bir önceki aya göre piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde 2,1 puan azalarak Ocak 2016'dan bu yana en düşük seviye olan 49,1'e geriledi. Böylece 2018 Ağustos'ta 60,8 seviyesini gören endeks, bu seviyeden başlayan düşüş trendini devam ettirmiş oldu.

ABD'de yayımlanan ISM imalat PMI verisi, 50 seviyesinin altındaki değerlerde imalat sanayisinde daralma anlamına gelirken, 1931 yılından bu yana yayımlanan bu veriye yatırımcılar tarafından büyük önem atfediliyor.

Küresel ekonomide uzun süredir devam eden jeopolitik ve siyasi riskler, dünya genelinde çıktı seviyesini olumsuz yönde etkilemeye devam ederken dün 49,1 olarak açıklanan ISM imalat PMI verisi, ABD'yi de imalat sektörü daralan ülkeler sınıfına dahil etti.

Buna göre, 2007 Temmuz'da 50 seviyesinin altına düşen endeks, iki yıl boyunca, 2009 Temmuz'a kadar bu seviyenin altında kalarak 2008 küresel finans krizi boyunca gerileme göstermişti.

Aynı şekilde, dot.com balonunun patlamasıyla başlayan 2001 krizi öncesi de 50 seviyesinin altına gerileyen endeks, Ağustos 2000- Şubat 2002 döneminde bu seviyenin altında kalmıştı.

2008 yılından sonra aylık bazda imalat sanayisinde daralma yaşansa da bu daralmaların uzun süreli olmadığı göze çarpıyor. 2012, 2013 ve 2016'da aylık bazda 50 seviyesinin altını gören endeks, bu seviyelerde kalıcı olmamış ve tekrar 50 seviyesinin üzerine çıkmıştı.

ENDEKSİN ALT KALEMLERİNDE ÖNEMLİ BOZULMA GÖZE ÇARPIYOR

Arz Yönetimi Enstitüsü (ISM) Başkanı Timothy R. Fiore, ISM'in yayımladığı ISM imalat PMI raporunda endeks değerlerinin alt kalemlerine ilişkin yorumlarda bulundu. Fiore, ankete katılanların en çok ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarından kaygı duyduklarını, ticaretin, düşen ihracat siparişleri sebebiyle en büyük endişe kaynağı olduğunu kaydetti.