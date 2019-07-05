ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ülkede tarım harici sektörler, haziranda 224 bin kişiye istihdam sağladı. Küresel piyasaların yakından takip ettiği veriye ilişkin beklenti 160 bin seviyesindeydi.

Bu arada, mayıs ayına ilişkin tarım dışı istihdam rakamı 75 binden 72 bine revize edildi. Raporda, son 3 aylık ortalama istihdam artışının, önceki 2 aya yapılan revizyonlar ve haziran verisi doğrultusunda 173 bine yükseldiği kaydedildi.



İŞSİZLİK YÜZDE 3,7'YE ÇIKTI



Bakanlığın istihdam raporu, ABD’de işsizlik oranının, haziran ayında yüzde 3,6’dan yüzde 3,7’ye yükseldiğini de gösterdi. Piyasalarda işsizlik oranının yüzde 3,6 ile son 49 yılın en düşük seviyesinde sabit kalması bekleniyordu.

Diğer taraftan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon açısından dikkatle izlediği ortalama saatlik ücret artışı, haziranda aylık bazda yüzde 0,2 yükselişle beklentilerin altında kalırken ve yıllık bazda yüzde 3,1 artarak beklentiler seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu veriye ilişkin beklentiler aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,1 artış yönündeydi.