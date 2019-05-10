ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi! Yürürlüğe girdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 200 milyar dolar tutarında Çin mali için gümrük tarifesini yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltme kararı yerel saat ile 00.01'de ve Türkiye saati ile 07.01'de yürürlüğe girdi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ajansı, yerel saat ile 00.01 öncesi gümrüklenen Çin mallarına yüzde 25 tarife uygulanmayacağını duyurdu.

Ajans'ın verdiği bilgiye göre Trump'ın gümrük tarifesinin artırılması kararından etkilenen 5.700 kalem maldan Çin liman ve havaalanlarını 00.01'den önce terk edenlerin yüzde 10 gümrük tarifesine konu olacaklarını vurguladı.

