FİNANS

ABD'den Huawei'ye 90 günlük yeni ek süre

DÜNYA HABERLERİ  | 19.11.2019 16:54 | Son Güncelleme

ABD yönetimi, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin ABD'li şirketlerle iş yapabilmesini sağlayacak geçici lisansı uzattığını duyurdu.

ABD'den Huawei'ye 90 günlük yeni ek süre

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Huawei'ye yönelik ürün ihracat ve transfer gibi işlemleri içeren Geçici Genel Lisans, 90 gün daha uzatıldı.

ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle ABD yönetimini tarafından yaptırım uygulanan şirkete, Ticaret Bakanlığı tarafından 19 Ağustos'ta 3 ay geçici lisans verilmişti.

Bakanlığın aldığı yeni karar doğrultusunda, Huawei ve bağlı şirketler ABD'li şirketlerle 90 gün daha iş yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Huawei'ye yönelik geçici genel lisans uzatımının, operatörlerin ABD’nin en uzak bölgelerinden bazılarında hizmet alamayacak olan müşterilere hizmet vermesini sağlayacağını ifade etti.

Bakanlığın, ABD'ye ait inovasyonların ülkenin ulusal güvenliğini tehdit edenler tarafından kullanılmadığından emin olmak için çalışmalarını sürdüreceğini belirten Ross, bu kapsamda hassas teknoloji ihracatını yakından izlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Uzmanlar, geçici lisans uzatımının Huawei'nin ABD ile yaşadığı sorunların önüne geçemeyeceğini, konuyla ilgili kalıcı bir çözümün gerekliliğini savunuyor.

KAYNAK:AA

Burada kadınlar çocuklarını eşlerine emanet edip kahveye gidiyor Burada kadınlar çocuklarını eşlerine emanet edip kahveye gidiyor
Zamdan elde edilen gelir halka dağıtılacakZamdan elde edilen gelir halka dağıtılacak
İngiltere, vergi indiriminde geri adım attıİngiltere, vergi indiriminde geri adım attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Huawei ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

Bakan açıkladı! Fark ödemesi yapılacak

Bakan açıkladı! Fark ödemesi yapılacak

Kamuya binlerce eleman alınacak

Kamuya binlerce eleman alınacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rekora gidiyor: 9 saatte 23 milyar dolara ulaştı

Rekora gidiyor: 9 saatte 23 milyar dolara ulaştı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Balina kusmuğu bulan balıkçılar zengin oldu

Balina kusmuğu bulan balıkçılar zengin oldu

Metro'nun sahibi intihar etti

Metro'nun sahibi intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'da benzin zammından elde edilen gelir halka dağıtılmaya başlandı

Zamdan elde edilen gelir halka dağıtılacak

İngiliz hükümeti 'kurumlar vergisi indiriminde' geri adım attı

İngiltere, vergi indiriminde geri adım attı

Türkiye 'AB ile ticarette' fazla verdi

Türkiye 'AB ile ticarette' fazla verdi

Türkiye 'AB ile ticarette' fazla verdi

Türkiye 'AB ile ticarette' fazla verdi

İran'da benzine yüzde 50 zam

Benzine yüzde 50 zam yaptılar

ABD'deki en büyük süt şirketi Dean Foods iflas etti

Duyurdular! Dev şirket iflas etti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.