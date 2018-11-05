ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Türkiye ve 7 ülke daha İran yaptırımlarından muaf

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün İran'a karşı devreye giren ikinci aşama yaptırımlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Türkiye, Çin, Hindistan, Yunanistan, Güney Kore, Japonya, Tayvan ve İtalya olmak üzere 8 ülkenin yaptırımlardan muaf olacağını açıkladı.

"Trump yönetimi altında İran bir daha nükleer silah geliştirme kapasitesine sahip olmayacak" diyen Pompeo, açıklanan yaptırımların İran ekonomisine ciddi bir şekilde zarar vermesinin beklendiğini belirtti.

Pompeo, şimdiye kadar 20 ülkenin İran'dan gerçekleştirdiği petrol ithalatını kestiğini, İran'ın günlük petrol ihracatının 1 milyon varil azaldığını söyledi.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan bugünkü açıklamada, ABD'nin 2015'te İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan tamamen çekildiği, İran'ın petrol, bankacılık ve ulaştırma sektörlerine Pazartesi itibariyle Tahran'a baskı yapmak amacıyla yaptırımların yeniden uygulamaya konduğu belirtildi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yapılan açıklamada, 50 İran bankası ve iştiraklerine, 200'den fazla kişi ile sahip oldukları gemilere, Tahran'ın ulusal havayolu şirketi ile 65'ten fazla hava aracına yaptırım uygulanacağını söyledi.

İran Atom Enerji Organizasyonu ve 23 iştiraki ile bu kurumla bağlantılı olan kişilerin de yaptırım listesinde olduğu aktarıldı.

