ABD ekonomisi resesyona mı ilerliyor?

Resesyonlar zorludur. Üretimdeki azalma işten çıkarmalar, yükselmeyen maaşlar ve geniş çapta yoksulluk anlamına gelebilir.

Dünya'nın en büyük ekonomisi olan ABD'nin resesyona girmesi, sadece ABD için değil tüm dünya için de baş ağrısı olabilir. Yatırımcılar ABD'nin resesyona doğru gittiği konusunda artan bir endişe içerisinde.

Elbette yatırımcılar ve ekonomistler yanılabilir. Ancak resesyonu ön görmek için güvenilir bir yöntem var mı?

Tahvil piyasası belki de iyi bir erken uyarı sistemi olabilir.

ABD Merkez Bankası Fed'in yürüttüğü bir araştırma, tahvil piyasasının ABD'de 1955'ten beri gerçekleşen 5 krizin de başarılı bir biçimde habercisi olduğunu gösteriyor.

Bu tahviller, hükümetlerin harcamalarını finanse etmesi için borç alma biçimi olarak piyasaya çıkarılıyor. Tahviller farklı vadelere sahip ve tahvil getirileri yatımcılara düzeNli aralıklarla ödeniyor.

Tahvillere talep yüksekse, tahvil fiyatları yükseliyor ve getiri oranları düşüyor. Öte yandan talebin azalmasıyla tahvil fiyatları düşüyor ve getiriler de yükseliyor.