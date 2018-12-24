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ABD Hazine Bakanı `borsalarda sert düşüş sonrası 6 bankanın yöneticisiyle görüştü: Endişeye gerek yok

24.12.2018 10:45 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, geçen hafta hisse senedi piyasalarındaki sert düşüşün ardından ülkenin en büyük altı bankasının yöneticileriyle telefon görüşmeleri yaptı.

ABD Hazine Bakanı `borsalarda sert düşüş sonrası 6 bankanın yöneticisiyle görüştü: Endişeye gerek yok

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, geçen hafta hisse senedi piyasalarındaki sert düşüşün ardından ülkenin en büyük altı bankasının yöneticileriyle telefon görüşmeleri yaptı.

ABD borsaları faiz artırımı ve Çin'le yaşanan ticaret savaşı nedeniyle geçen hafta son 2008 küresek krizinden bu yana en büyük haftalık düşüşünü yaşamıştı.

Mnuchin ve banka yöneticileri arasındaki görüşme, bütçe krizi nedeniyle hükümetin kısmen 'kapanmasını' da takip ediyor.

Mnuchin'in banka yöneticilerini araması, yatırımcıların kaygısını gidermeye yönelik bir adım olarak görülüyor.

'Bol miktarda likiditemiz var'

Mnuchin görüşmelerinde bankaların operasyonları için "bol miktarda likiditeleri olduğunu"teyit ettiğini söyledi.

Hazine Bakanlığı'nın Twitter mesajında"Bankaların CEO'ları, müşterilere verilecek krediler, iş piyasaları ve tüm diğer piyasa operasyonları için bol miktarda likiditeleri olduğunu doğruladı. Mnuchin piyasaların işleyişinde herhangi bir sıkıntı olmadığını, al-sat emirlerinin yerine getirilmesinde ve teminat bildirimlerinde sorun olmadığını teyit etti "denildi.

https://twitter.com/stevenmnuchin1/status/1076958380361543681

Geçen hafta, üç endeks de haftayı düşüşle kapamıştı. Teknoloji endeksi Nasdaq'da düşüş yüzde 20'ye ulaşmıştı.

Amerikalı yatırımcılar, hem ABD'de hem de küresel düzeyde, ekonomik yavaşlamadan kaygı duyuyor.

Muhalefetteki Demokrat senatörlerin Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırına inşa edilecek duvarı için 5 milyar dolarlık kaynak talebini reddetmesi nedeniyle ABD hükümeti Cuma geceyarısı kısmen 'kapanmıştı'.

Hükümetin Kongre'3 Ocak'taki oturumuna kadar kapalı kalabileceği belirtiliyor.

Mnuchin'in kriz nedeniyle Trump'ın Çalışma Grubu'yla da bir araya geleceği açıklandı.

Grupta, Merkez Bankası ve düzenleyici kurumların yöneticileri de bulunuyor. Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında toplantıda "normal piyasa işleyişinin güvence altına alınmasına yönelik eşgüdüm çabalarının ele alınacağı" belirtildi.

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