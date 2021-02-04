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ABD Hazine Bakanı Jant Yellen'dan GameStop açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 04.02.2021 18:03 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanı Jant Yellen, kendisinin ve finansal piyasa düzenleyicilerinin herhangi bir işlem yapmadan önce, yatırımcıların aralarında GameStop'un da olduğu hisselere yoğun ilgi göstermesini "derinlemesine anlamaları" gerektiğini söyledi.

ABD Hazine Bakanı Jant Yellen'dan GameStop açıklaması

Reddit isimli internet sitesinde toplanan küçük yatırımcılar geçtiğimiz günlerde aralarında GameStop ve sinema işletmecisi AMC Entertainment Holdings'in de olduğu hisselere yoğun ilgi göstermiş ve bu hisselerin değer kaybedeceği şeklinde pozisyon alan hedge fon yöneticileriyle piyasa savaşlarına girmişlerdi.

Önde gelen piyasa düzenleyicileriyle bir araya gelen Yellen, ABC'nin Good Morning America programında yaptığı açıklamada "Finansal piyasalarımızın düzgün, etkili bir şekilde işlediğinden ve yatırımcıların korunduğundan gerçekten emin olmamız gerekiyor" dedi.

Yellen, "... Son gelişmelerden sonra daha fazla adım atılması gerekip gerekmediğini değerlendireceğiz" dedi.

(Reuters)

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