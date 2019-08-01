ABD Kongresi harcamaları artıran iki yıllık federal bütçeye onay verdi

ABD Senatosu, kamu harcamalarında büyük artışlar öngören, iki yıl süreli federal bütçeye onay verdi.

Daha önce, Temsilciler Meclisi'nden de geçen bütçe, Temmuz 2021'e dek kamu borçlanmalarındaki kısıtlamaları askıya alıyor.

Federal bütçe tasarısı, muhafazakârlardan gelen tepkilere karşın, bütçe planına destek veren Başkan Donald Trump'ın imzasıyla yürürlüğe girecek.

Kongre üyeleri, onayın gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, olası bir bütçe krizini önlediğini söyledi.

Ancak bu bütçe tasarısıyla, şu anda 22,5 trilyon dolar düzeyindeki kamu borcunun daha da artması kesin gibi görünüyor.

Uzlaşmayla, Ekim ayında başlayacak yeni mali yılda 1,37 trilyon dolar kamu harcaması yapılması planlanıyor.

Trump, konuyla ilgili Twitter mesajında bütçe uzlaşmasını "fevkalade" diye tanımladı ve Cumhuriyetçi partililere destek verme çağrısın bulundu.

Trump, oylamadan önce paylaştığı mesajda "KESİNTİ için hep çok zaman var" dedi.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1156935288322699265

Oylamadan önce bütçenin Senato onayı alıp almayacağı belirsizdi.