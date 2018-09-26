ABD Merkez Bankası faizi 25 baz puan artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), iki günlük para politikası toplantısı sonrası beklentiler dahilinde politika faizinde 25 baz puan artırıma gitti.
Böylece Fed bu yıl üçüncü defa faiz artırma kararı almış oldu.
Fed, fonlama oranını da yüzde 1.75 -2.00'den yüzde 2.00 - 2.25 seviyesine yükseltti.
Piyasalar ve ekonomistler, faiz kararından ziyade Fed'in bundan sonrası için nasıl bir politika öngörüsü ortaya koyacağını bekliyor.
Ayrıntılar birazdan...
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