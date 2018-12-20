FİNANS

ABD Merkez Bankası Fed, Trump'ın uyarısına rağmen faiz artırdı

20.12.2018 07:08 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası (Fed), 2018 yılının son toplantısında Başkan Donald Trump'ın 'yeni bir hata olur' uyarısına rağmen faiz artırımına gitti. 2018'in başından bu yana 4'üncü kez faiz artıran Fed'in başkanı Jerome Powell, "Siyasi değerlendirmeler Fed politikasında rol oynamaz" dedi.

ABD Merkez Bankası Fed, Trump'ın uyarısına rağmen faiz artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), Başkan Donald Trump'ın karşı çıkmasına rağmen 2018 yılının son toplantısında faiz artırdı.

Fed, oybirliğiyle faiz oranını 25 baz puan arttırarak yüzde 2,25-2,50 bandına yükseltti. 2019 yılı için faiz artırımı tahmini ise 3'ten 2'ye indi

Böylece Fed, yılın başından bu yana dört kez faiz arıtrmış oldu.

Trump Salı günü yaptığı açıklamada faiz artırımının "yeni bir hata" olacağını söylemiş, Fed'e "Piyasaları hissedin" önerisinde bulunmuştu.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1075001077576151041

Dolar/TL kuru yükseldi

Fed Başkanı Jerome Powell ise Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, kurumun bağımsızlığına dikkat çekerek "Siyasi değerlendirmeler politikalarımızda rol oynamaz" dedi.

Dolar/TL kuru, Powell'ın açıklamaları sonrası 5,30'un üzerine çıktı.

Trump daha önce de piyasalardaki oynaklıklardan Fed'i sorumlu tutmuş, ABD'nin koyduğu ek gümrük vergilerine işaret eden analistleri de eleştirmişti.

Fed 2015'ten beri düzenli olarak gösterge faiz oranını yükseltiyor. Bu yılın dördüncü ve on faiz artırımı da beklentiler yönünde gerçekleşti.

Fed, 2019 büyüme tahminini ise yüzde 2,5'ten yüzde 2,3'e indirdi.

Jeremy Powell, ABD ekonomisinde bu yıl yüzde 3'e ulaşması beklenen büyümenin, bazı "ters akıntılara" rağmen faiz artırımlarını meşrulaştırdığını söyledi.

Powell'ın geçen ay yaptığı para politikasını gevşetme yanlısı açıklamalar sonrası dolarda küresel değer kaybı yaşanmış, Dolar/TL kurunda da düşüş görülmüştü.

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