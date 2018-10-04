FİNANS

ABD'nin en zenginleri belli oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 04.10.2018 16:53 | Son Güncelleme

Forbes, bu yıl 37'inci kez yayımladığı "En Zengin 400 Amerikalı" listesini açıkladı.

"Forbes 400"ün geçen yıl 2,7 trilyon dolar olan toplam serveti, bu yıl 2,9 trilyon dolara yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump listede 259. sıraya geriledi. Geçen yıl listede 248. olan Trump'ın serveti 3,1 milyar dolar ile bu yıl da aynı kaldı.

İşte zenginler ve dudak uçuklatan servetleri...

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30- Donald Bren

30- Donald Bren
Şirketi: Emlak sektörü 2018 serveti (Milyar dolar): 16.4
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29- Harold Hamm & Ailesi

29- Harold Hamm & Ailesi
Şirketi: Enerji sektörü 2018 serveti (Milyar dolar):17.2
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28- Abigail Johnson

28- Abigail Johnson
Şirketi: Finans Sektörü 2018 serveti (Milyar dolar):17.3
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27- Len Blavatnik

27- Len Blavatnik
Şirketi: İş insanı 2018 serveti (Milyar dolar):17.9
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26- Rupert Murdoch & Ailesi

26- Rupert Murdoch & Ailesi
Şirketi: Televizyon, Gazete ağı 2018 serveti (Milyar dolar):18
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25- Ray Dalio

25- Ray Dalio
Şirketi: İş insanı 2018 serveti (Milyar dolar):18.1
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24- Elon Musk

24- Elon Musk
Şirketi: Tesla Motors 2018 serveti (Milyar dolar):19.6
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23- Jim Simons

23- Jim Simons
Şirketi: İş insanı 2018 serveti (Milyar dolar):20
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22- Thomas Peterffy

22- Thomas Peterffy
Şirketi: Komisyoncu 2018 serveti (Milyar dolar):20.2
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21- Paul Allen

21- Paul Allen
Şirketi: Microsoft 2018 serveti (Milyar dolar):20.3
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20- Laurene Powell Jobs & Ailesi

20- Laurene Powell Jobs & Ailesi
Şirketi: Apple, Disney 2018 serveti (Milyar dolar):20.5
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18- John Mars

18- John Mars
Şirketi: Gıda sektörü 2018 serveti (Milyar dolar):24
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18- Jacqueline Mars

18- Jacqueline Mars
Şirketi: Gıda sektörü 2018 serveti (Milyar dolar):24
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17- Michael Dell

17- Michael Dell
Şirketi: Dell 2018 serveti (Milyar dolar):27.9
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16- Phil Knight & Ailesi

16- Phil Knight & Ailesi
Şirketi: Nike 2018 serveti (Milyar dolar):33.8
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15- Sheldon Adelson

15- Sheldon Adelson
Şirketi: Casinos Vegas 2018 serveti (Milyar dolar):35.5
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14- Steve Ballmer

14- Steve Ballmer
Şirketi: Microsoft 2018 serveti (Milyar dolar):42.3
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12- S. Robson Walton

12- S. Robson Walton
Şirketi: Walmart 2018 serveti (Milyar dolar):44.9
19 / 30

12- Alice Walton

12- Alice Walton
Şirketi: Walmart 2018 serveti (Milyar dolar):44.9
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11- Jim Walton

11- Jim Walton
Şirketi: Walmart 2018 serveti (Milyar dolar):45.2
21 / 30

10- Michael Bloomberg

10- Michael Bloomberg
Şirketi: Bloomberg LP 2018 serveti (Milyar dolar):51.8
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9- Sergey Brin

9- Sergey Brin
Şirketi: Google 2018 serveti (Milyar dolar):52.4
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8- David Koch

8- David Koch
Şirketi: Koch Industries 2018 serveti (Milyar dolar):53.5
24 / 30

7- Charles Koch

7- Charles Koch
Şirketi: Koch Industries 2018 serveti (Milyar dolar):53.5
25 / 30

6- Larry Page

6- Larry Page
Şirketi: Google 2018 serveti (Milyar dolar):53.8
26 / 30

265- Larry Ellison

265- Larry Ellison
Şirketi: software 2018 serveti (Milyar dolar): 58.4
27 / 30

4- Mark Zuckerberg

4- Mark Zuckerberg
Şirketi: Facebook 2018 serveti (Milyar dolar):61 Geçen yıla göre serveti 10 milyar dolar azalan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 61 milyar dolarlık servetiyle dördüncü sırada listede kendine yer buldu.
28 / 30

3- Warren Buffett

3- Warren Buffett
Şirketi: Berkshire Hathaway 2018 serveti (Milyar dolar):88.3
29 / 30

2- Bill Gates

2- Bill Gates
Şirketi: Microsoft 2018 serveti (Milyar dolar):97
30 / 30

1- Jeff Bezos

1- Jeff Bezos
Şirketi: Amazon 2018 serveti (Milyar dolar): 160
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