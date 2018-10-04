ABD'nin en zenginleri belli oldu

"Forbes 400"ün geçen yıl 2,7 trilyon dolar olan toplam serveti, bu yıl 2,9 trilyon dolara yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump listede 259. sıraya geriledi. Geçen yıl listede 248. olan Trump'ın serveti 3,1 milyar dolar ile bu yıl da aynı kaldı.
İşte zenginler ve dudak uçuklatan servetleri...
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30- Donald Bren
Şirketi: Emlak sektörü 2018 serveti (Milyar dolar): 16.4
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29- Harold Hamm & Ailesi
Şirketi: Enerji sektörü 2018 serveti (Milyar dolar):17.2
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28- Abigail Johnson
Şirketi: Finans Sektörü 2018 serveti (Milyar dolar):17.3
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27- Len Blavatnik
Şirketi: İş insanı 2018 serveti (Milyar dolar):17.9
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26- Rupert Murdoch & Ailesi
Şirketi: Televizyon, Gazete ağı 2018 serveti (Milyar dolar):18
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25- Ray Dalio
Şirketi: İş insanı 2018 serveti (Milyar dolar):18.1
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24- Elon Musk
Şirketi: Tesla Motors 2018 serveti (Milyar dolar):19.6
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23- Jim Simons
Şirketi: İş insanı 2018 serveti (Milyar dolar):20
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22- Thomas Peterffy
Şirketi: Komisyoncu 2018 serveti (Milyar dolar):20.2
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21- Paul Allen
Şirketi: Microsoft 2018 serveti (Milyar dolar):20.3
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20- Laurene Powell Jobs & Ailesi
Şirketi: Apple, Disney 2018 serveti (Milyar dolar):20.5
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18- John Mars
Şirketi: Gıda sektörü 2018 serveti (Milyar dolar):24
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18- Jacqueline Mars
Şirketi: Gıda sektörü 2018 serveti (Milyar dolar):24
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17- Michael Dell
Şirketi: Dell 2018 serveti (Milyar dolar):27.9
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16- Phil Knight & Ailesi
Şirketi: Nike 2018 serveti (Milyar dolar):33.8
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15- Sheldon Adelson
Şirketi: Casinos Vegas 2018 serveti (Milyar dolar):35.5
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14- Steve Ballmer
Şirketi: Microsoft 2018 serveti (Milyar dolar):42.3
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12- S. Robson Walton
Şirketi: Walmart 2018 serveti (Milyar dolar):44.9
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12- Alice Walton
Şirketi: Walmart 2018 serveti (Milyar dolar):44.9
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11- Jim Walton
Şirketi: Walmart 2018 serveti (Milyar dolar):45.2
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10- Michael Bloomberg
Şirketi: Bloomberg LP 2018 serveti (Milyar dolar):51.8
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9- Sergey Brin
Şirketi: Google 2018 serveti (Milyar dolar):52.4
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8- David Koch
Şirketi: Koch Industries 2018 serveti (Milyar dolar):53.5
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7- Charles Koch
Şirketi: Koch Industries 2018 serveti (Milyar dolar):53.5
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6- Larry Page
Şirketi: Google 2018 serveti (Milyar dolar):53.8
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265- Larry Ellison
Şirketi: software 2018 serveti (Milyar dolar): 58.4
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4- Mark Zuckerberg
Şirketi: Facebook 2018 serveti (Milyar dolar):61 Geçen yıla göre serveti 10 milyar dolar azalan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 61 milyar dolarlık servetiyle dördüncü sırada listede kendine yer buldu.
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3- Warren Buffett
Şirketi: Berkshire Hathaway 2018 serveti (Milyar dolar):88.3
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2- Bill Gates
Şirketi: Microsoft 2018 serveti (Milyar dolar):97
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1- Jeff Bezos
Şirketi: Amazon 2018 serveti (Milyar dolar): 160
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