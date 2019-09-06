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ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, İstanbul'a geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 06.09.2019 14:17 | Son Güncelleme

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla İstanbul'a geldi.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, İstanbul'a geldi

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'u, VIP Salonu'nda bazı ilgililer karşıladı.

Ross, resmi araçla havalimanından ayrıldı.

KAYNAK:AA

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ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross YUNANİSTAN

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