ABD ve Çin arasında ipler geriliyor! Dünya bu karara kilitlendi!

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Pekin yönetimi, "döviz manipülatörlüğü" yapmakla suçlandı.

Bakanlık, açıklamasında, 1988 Omnibus Ticaret ve Rekabet Yasasının ilgili bölümüne atıfta bulunarak Bakan Steven Mnuchin'in ABD Başkanı Donald Trump'tan aldığı yetkiye dayanarak Çin'in "manipülatör" olarak tanımlandığını belirtti.

Açıklamada Pekin yönetimi, yuanın değerini piyasaya müdahale ederek düşük tutmakla suçlandı.

Buna göre Bakan Mnuchin'in Uluslararası Para Fonu (IMF) ile irtibata geçerek "Çin'in son eylemlerinin yarattığı adil olmayan rekabet koşullarının ortadan kaldırılması" için adım atacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Çin'in G-20'deki ekonomik vaatlerinin aksine adımlar attığı ve bu adımların ilgili anlaşmaları ihlal ettiği savunuldu.

TRUMP YÜZDE 10 İLAVE VERGİ KOYMUŞTU

ABD Başkanı Trump, birkaç gün önce, 1 Eylül'den geçerli olmak üzere 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi koyduklarını açıklamıştı. Pekin yönetimi de bu adıma misliyle mukabelede bulunacaklarını belirtmişti.