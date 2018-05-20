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ABD ve Çin ek gümrük vergilerini askıya aldı

20.05.2018 19:53 | Son Güncelleme

ABD ve Çin arasındaki ticaret dengesizliğini azaltmak üzere yapılan görüşmeler sonunda Çin ABD'den daha fazla mal ve hizmet alma sözü verdi. Ayrıca iki ülke son aylarda karşılıklı açıkladığı ek gümrük verilerini de durdurdu.

ABD ve Çin ek gümrük vergilerini askıya aldı

Çin ve ABD arasında bir hafta süren ticaret toplantıları sonunda, iki ülke karşılıklı olarak açıklamış oldukları ek gümrük vergilerini durdurma kararı aldı.

Çin, aradaki ticaret dengesizliğini azaltmak için ABD'den daha çok mal ve hizmet alma sözü de verdi.

Açıklama Pekin yönetiminin en üst düzey ekonomi yetkilisi ve Başbakan Yardımcısı Liu He ile Amerikan Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, Washington'da beş gün süren görüşmeler sonunda yapıldı.

Ortak bildiride "Taraflar Çin'in ABD'den tarım ve enerji ürünleri ithalatında anlamlı bir artışta anlaştı. Bu ABD'nin büyümesine ve istihdamına olumlu katkı yapacak" denildi.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He de anlaşmayı "kazan-kazan" olarak niteledi.

ABD, bu adımın Çin ile arasındaki yıllık 335 milyar dolarlık ticaret açığını kademeli olarak düşüreceğini belirtti.

Beyaz Saray'dan yapılan daha önceki açıklamalarda, ticaret açığını 200 milyar dolar azaltmanın hedeflendiği belirtilmişti. Görüşmeler sonunda yapılan açıklamada ise miktar belirtilmedi. Ancak ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Çin sözünde durmazsa 150 milyar dolarlık ek gümrük vergisi uygulanacağını söyledi.

Taraflar daha önce birbirlerine uygulama tehdidinde bulundukları gümrük vergileriyle ilgili bir bilgi de vermedi.

Çin ve ABD, ticaret konularındaki sorunları "proaktif bir tutumla" çözmek için müzakereleri sürdürme kararı da aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına getirdiği yaklaşık 150 milyar dolarlık gümrük vergisine Çin'den misilleme gelmesinin ardından iki ülke arasında ticaret savaşları senaryoları konuşulmaya başlanmıştı.

Trump "Amerika'nın fikri mülkiyetinin Çin tarafından çalınmasını" engellemek adına bu adımı attığını söylemişti.

ABD Çin'den alınan çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirmişti. Çin de buna karşılık ABD'den uçak, soya fasulyesi, otomobil, domuz eti gibi ürünlerin ithalatına ek vergi uygulayacağını açıkladı.

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