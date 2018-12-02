FİNANS

ABD ve Çin ticaret savaşlarına ara vermekte uzlaştı

02.12.2018 12:11 | Son Güncelleme

Arjantin'de düzenlenen G20 zirvesi kapsamında bir araya gelen ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi, ticaret savaşlarına 90 gün boyunca ara vermek konusunda uzlaştı. Böylece ABD'nin 1 Ocak'tan itibaren 200 milyar dolarlık Çin malı için devreye sokmayı planladığı gümrük vergilerinin yüzde 10'dan yüzde 25'e artırılması uygulaması hayata geçirilmeyecek.

ABD ve Çin ticaret savaşlarına ara vermekte uzlaştı

Arjantin'de düzenlenen G20 zirvesi kapsamında bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, ticaret savaşlarına 90 gün boyunca ara vermek konusunda uzlaştı.

Trump ve Şi'nin beraber yediği akşam yemeğinde, iki ülkenin son bir anlaşma üzerinde uzlaşana kadar ticaret savaşlarında ateşkes ilan ettikleri belirtildi.

Böylece ABD'nin 1 Ocak'tan itibaren 200 milyar dolarlık Çin malı için devreye sokmayı planladığı gümrük vergilerinin yüzde 10'dan yüzde 25'e artırılması uygulaması hayata geçirilmeyecek.

Çin'in ise ABD'den tarımsal, endüstriyel ve enerji ürünlerinin alımında artışa gideceği aktarıldı.

Çin yaptığı açıklamada iki ülkenin piyasalarını açmaya karar verdiğini vurguladı.

İki ülke arasında ticaret konusunda son bir anlaşmanın yapılması için müzakerelerin 90 gün boyunca süreceği ifade edildi.

'Başarılı bir toplantı'

Bu yılın başında ticaret savaşlarının başlamasının ardından ilk defa iki lider bir araya geldi.

Trump'ın Çin'in ikili ticaret ilişkilerinde ABD'yi dezavantajlı bir duruma soktuğunu söylemesiyle uygulamaya koyduğu gümrük vergileri, ticaret savaşlarının fitilini yakmıştı.

Beyaz Saray iki liderin görüşmesini yaptığı açıklama 'çok başarılı bir toplantı' olarak tanımladı.

Ancak açıklamada iki ülkenin 90 gün içinde anlaşmaya varamaması takdirinde gümrük vergilerinde artışa gideceği vurgulandı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise görüşmenin ardından Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlediği basın toplantısında prensipte varılan anlaşmanın iki ülke arasındaki ekonomik çatışmayı azaltacağını ve iki ülkenin de avantajına bir durumun oluşacağını söyledi.

Trump G20'de

Wang, aynı zamanda ABD'nin 'tek Çin' siyasetine bağlı kalacağını ve Çin'in ABD ile Kuzey Kore arasındaki görüşmelerin ilerlemesi için desteğini vereceğini kaydetti.

Trump yaptığı açıklamada ise ABD ve Çin için sınırsız sayıda olanaklar sunan verimli bir toplantının yapıldığını belirtti ve Şi ile çalışmanın kendisi için bir onur olduğunu söyledi.

Trump, akşam yemeğine otururken ise Şi ile ilişkisinin çok özel olduğunu vurguladı.

ABD, ilk olarak Temmuz ayında 34 milyar dolarlık Çin malında vergileri artırmış, ardından ticaret savaşını bir adım ileriye taşıyarak değeri 16 milyar doları bulan ürünlerde yüzde 25'lik vergi uygulamasına geçmişti.

Trump, G20 programı kapsamında ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeyi ve eski ABD başkanı George H.W. Bush'un hayatını kaybetmesi dolayısıyla anısına saygı için yapacağı basın toplantısını iptal etti.

G20 zirvesi sonrasında yapılan açıklamada ise liderler Dünya Ticaret Örgütü'nün reforme edilmesi konusunda anlaştığı kaydedildi.

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