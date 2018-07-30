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ABD yaptırımları endişesiyle İran Riyal'i tarihi düşük seviyesine geriledi

30.07.2018 04:06 | Son Güncelleme

ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımları Ağustos ayında yürürlüğe koyacağı endişesi ülkenin para birimi Riyal'de sert değer kaybına yol açtı. Riyal Mart ayından bu yana değerini yarı yarıya yitirmiş durumda.

ABD yaptırımları endişesiyle İran Riyal'i tarihi düşük seviyesine geriledi

ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımları Ağustos ayında yürürlüğe koyacağı endişesi ülkenin para birimi Riyal'de sert değer kaybına yol açtı.

Pazar günü 1 ABD Doları'nın değeri 100.000 Riyal seviyesini aştı.

Resmi olmayan Dolar/Riyal kuru 102.000 seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Fransız haber ajansı, bu seviyenin para piyasası işlemcileri tarafından da teyit edildiğini aktarıyor.

Riyal Mart ayından bu yana Dolar karşısında değerini yarı yarıya yitirmiş durumda. Mart ayında resmi olmayan Dolar/Riyal kuru 50.000 seviyesindeydi.

Tahran yönetimi Nisan ayında kuru 42.000 seviyesinde sabitleyerek karaborsada döviz işlemi yapanlara yönelik sert tedbirler alınacağını açıklamıştı.

Ancak ülkede ABD Doları talebinin devam etmesiyle birlikte resmi olmayan kurda tırmanış devam etti.

İran'ın görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Valiullah Seif.

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı

AFP, İran bankalarının resmi kur üzerinden döviz satımı yapmaktan imtina ettiğini aktarıyor.

Haziran ayında hükümet ithalatçı firmaların kullanabileceği kur seviyelerinde esnekliğe gitme kararı almıştı.

Geçtiğimiz hafta ise Başbakan Hasan Ruhani Riyal'deki değer kaybını önleyemediği gerekçesiyle Merkez Bankası Başkanı Valiullah Seif'i görevden almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında İran'la varılan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamış ve Tahran yönetimine yönelik yeni yaptırımların devreye gireceğini duyurmuştu.

6 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi beklenen yaptırımlarla ABD yönetimi çok sayıda uluslararası şirketten İran'la olan ekonomik ve ticari bağlarını kesmesini istiyor.

İran nükleer anlaşmasının diğer taraf ülkeleri Rusya, Çin, İngiltere, Almanya ve Fransa ise anlaşmaya sadık kalınmasından yana.

İran'la 2015'te imzalanan anlaşma, yaptırımların kademeli olarak kaldırılması karşılığında İran'ın nükleer faaliyetlerini kısıtlamasını öngörüyordu.

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