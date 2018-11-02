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ABD'de ara seçim öncesi Trump'a iyi haber: Ücret artışında son 9 yılın rekoru kırıldı

02.11.2018 17:57 | Son Güncelleme

ABD'de Salı günü Kongre için yapılacak ara seçimler öncesi, Trump yönetiminin yüzünü güldürecek ekonomi verileri açıklandı. Ülkede Ekim ayında tarım dışı istihdam 250 bin arttı. Yine Ekim ayında ortalama saatlik ücretteki artış oranı yüzde 3,1 oldu. Bu ABD'de saatlik ücretlerde 2009'dan bu yana gözlenen en yüksek oran.

ABD'de ara seçim öncesi Trump'a iyi haber: Ücret artışında son 9 yılın rekoru kırıldı

ABD'de Salı günü Kongre için yapılacak ara seçimler öncesi, Trump yönetiminin yüzünü güldürecek ekonomi verileri açıklandı.

Amerikan Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre ülkede Ekim ayında tarım dışı istihdam 250 bin arttı. Bu en iyimser yorumcuların bile beklentilerinin ötesinde bir artış.

ABD'de aylık istihdam artışı sağlık sektöründe 36 bin, imalat sektöründe 32 bin, inşaat sektöründe 30 bin oldu.

Yine Ekim ayında ortalama saatlik ücretteki artış oranı yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. Bu da ABD'de saatlik ücretlerde 2009'dan bu yana gözlenen en yüksek oran. Son 8 yıldır ilk kez bu oran yüzde 3'ün üzerinde.

ABD'de işsizlik oranı yüzde 3,7 ile son 48 yılın en düşük düzeyinde.

İnşaat, istihdamın arttığı sektörlerden biri

Tüm bu veriler ise Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayında bu yıl 4. kez faiz artırımına gidebileceğini gösteriyor.

Ancak ABD'de böyle bir adımın yatırımcıları huzursuz edebileceğini ve hisse senetleri piyasasını biraz daha sarsabileceğini de söyleyenler var.

Nitekim Amerikan hisse senetleri, son verilerin açıklanmasının ardından bir miktar daha değer kaybetti. Buna karşılık dolar kayıplarını telafi etti ve 10 yıllık hazine bonolarının getirisi yükseldi.

Ara seçimleri etkileyebilir

ABD'de açıklanan son veriler Salı günkü Kongre ara seçimleri öncesi Cumhuriyetçilerin yüzünü güldürdü.

Cumhuriyetçiler ara seçimde Kongre'deki kontrollerini kaybetmeme mücadelesi verecek.

Yapılan son kamuoyu yoklamaları ise Demokratların bazı sandalyeleri Cumhuriyetçilerden alabileceklerini gösteriyordu.

ABD'de ara seçim öncesi Trump'a iyi haber: Ücret artışında son 9 yılın rekoru kırıldı

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