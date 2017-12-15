ABD'de bir kadına, 'Bitcoin üzerinden IŞİD'e para göndermeye çalışma' suçlaması

15 Aralık 2017 08:42
ABD'de bir kadına, 'Bitcoin üzerinden IŞİD'e para göndermeye çalışma' suçlaması

ABD'nin New York kentinde bir kadın, "Bitcoin ve diğer kripto para birimleri üzerinden kara para aklamak" ve "bu parayı IŞİD'e göndermeye çalışmakla" suçlandı. Savcılara Zoobia Shahnaz, Türkiye üzerinden Suriye'ye geçmeyi planladı.

ABD'nin New York kentinde bir kadın, "Bitcoin ve diğer kripto para birimleri üzerinden kara para aklamak" ve "bu parayı IŞİD'e göndermeye çalışmakla" suçlandı.

Mahkeme, 27 yaşındaki Zoobia Shahnaz'a, "dolandırıcılık", "kara para suçu için tuzak kurmak" ve "kara para aklamak" suçlamalarını yöneltti.

Pakistan'da doğan Shahnaz ABD'deki bir hastanede, laboratuvar teknisyeni olarak çalışıyordu.

Savcılar, Shahnaz'ın kredi kartları üzerinden, hileli bir şekilde 85 bin dolar kredi çektiğini belirtti.

İddialara göre Shahnaz, 85 bin dolara, banka hesaplarından çektiği 22 bin doları eklediği ve Pakistan, Çin ve Türkiye'deki alıcılara para gönderdi.

Bu paranın bir bölümü Bitcoin ve diğer kripto para birimleriyle gönderildi.

Savcılar: Türkiye üzerinden Suriye'ye geçmeyi planladı

Savcılar, kadının Temmuz ayında Pakistan pasaportu aldığını, İstanbul'da mola verecek şekilde bir Pakistan bileti aldığını, amacının Suriye'ye geçmek olduğunu söyledi.

Shahnaz, New York'taki John F Kennedy Havalimanı'nda, uçağa binmeden önce gözaltına alındı.

Bu sırada yanında, 9500 dolar nakit para bulunuyordu. ABD'de bir kişinin yasal bildirim yapmadan ülkeden çıkarabileceği nakit para limiti 10 bin dolar.

Kadının kullandığı elektronik cihazlarda yapılan incelemeler, online olarak IŞİD'le bağlantılı birçok arama yaptığını ortaya koydu.

Shahnaz'ın 'bir terör örgütüne yardım için kara para aklama' suçlamasından 20 yıl, banka dolandırıcılığı suçlamasından ise 30 yıl hapsi isteniyor.

Shahnaz'ın avukatı Steve Zissou, müvekkilinin yaptığının, Suriyeli mültecilere para göndermeye çalışmak olduğunu belirtti.

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