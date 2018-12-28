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ABD'de bütçe krizi: Trump'ın Meksika duvarı için istediği ödenekle ilgili fikir ayrılığı nedeniyle hükümet altı gündür kapalı

28.12.2018 03:34 | Son Güncelleme

Trump, bütçe tasarısında Meksika sınırınan duvar inşa etmek için istediği ek ödenekle ilgili uzlaşı sağlanamaması nedeniyle hükümet altı gündür kapalı. Federal hizmetlerin sağlanamadığı bu sürecin yeni yıla da taşınması bekleniyor. Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçiler Meksika duvarı yerine farklı sınır güvenlik önlemleri alınabileceğini savunuyor.

ABD'de bütçe krizi: Trump'ın Meksika duvarı için istediği ödenekle ilgili fikir ayrılığı nedeniyle hükümet altı gündür kapalı

ABD'de, Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar örmek için onaylanmasını istediği bütçe tasarısı konusunda Kongre'deki kördüğümün çözülmemesi üzerine, 2019'a girerken hükümetin 'kısmen kapalı' kalmaya devam etmesi bekleniyor.

Hükümet, altı gündür 'kapalı'. Bu, ülkedeki federal hizmetlerin durdurduğu anlamına geliyor.

ABD Kongresi, bütçe konusundaki fikir ayrılığını altıncı günde de çözemeyip oturumdan birkaç dakika sonra dağıldı. Çoğu senatör ve Temsilciler Meclisi üyesi ise oturumlar için Washington'a gitmedi.

Kördüğümün sebebi, ABD Başkanı Cumhuriyetçi Donald Trump'ın yasa dışı göçü önleme amacıyla Meksika sınırına duvar inşa etmek için istediği 5 milyar dolarlık ödenek konusundaki tartışmalar. Temsilciler Meclisi'nde çoğunlukta olan ve Ocak ayı itibariyle göreve gelecek olan Demokratlar ve Trump'a karşı çıkan bazı Cumhuriyetçiler ise yaklaşık 1.3 milyar dolarlık ödeneğin artırılmasına karşı çıkıyor.

Her iki taraf da fikir ayrılığının 2019'a taşınacağı görüşünde.

Bütçe konusundaki fikir ayrılığı nedeniyle yüzbinlerce federal hükümet görevlisi ücretsiz izne çıkmaya zorlandı, ücretlerinin ne zaman ödeneceği konusunda belirsizlik var.

Kongre

Trump karşıtları, ABD Başkanı'nın siyasi amaçları uğruna göç meselesini olduğundan 'daha abartılı' bir hale getirdiğini ve duvar inşa etmek yerine sınır güvenliğini sağlamanın başka yolları olduğunu savunuyor.

Bütçe konusundaki tartışmalar ABD ekonomisi ve piyasaların 2019'da da sıkıntılı günler yaşayabileceğine işaret ediyor.

Bu noktaya nasıl gelindi?

Çarşamba günü, federel kurumların 8 Şubat'a kadar açık kalmasını sağlayacak geçici bir bütçe Kongre'den geçmişti ancak bu bütçede Trump'ın istediği "duvar ödeneği" bulunmuyordu.

Trump ise ödeneğin yer almadığı bir bütçeyi imzalamayacağını açıkladı.

Cumhuriyetçilerin şu an için çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, salt çoğunlukla 5,7 milyar dolarlık duvar ödeneğine destek verdi ancak bütçe tasarısının ABD Kongresi'nin üst kanadı olan Senato'da da en az 60 oy alması gerekiyor. Cumhuriyetçilerin Senato'daki sandalye sayısı ise 51.

Temsilciler Meclisi'ndeki sandalye dağılımı da Ocak ayından itibaren değişecek. Kasım ayında yapılan ara seçimlerle birlikte Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk Demokratlara geçti. Ocak ayında yeni Kongre üyelerinin göreve başlamasıyla Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar daha fazla söz sahibi olacak.

ABD federal hükümeti benzer bütçe anlaşmazlıkları nedeniyle bu yıl 2 kez daha kapanmak zorunda kalmıştı. Bazı federal kamu kuruluşları 20-23 Ocak arası kapalı kalmış, aynı durum 9 Şubat'ta da birkaç saatliğine yeniden yaşanmıştı.

ABD'nin Meksika sınırına duvar örmek, Trump'ın 2016'daki başkanlık seçimi kampanyasının ana vaatlerindendi.

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