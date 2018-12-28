ABD'de bütçe krizi: Trump'ın Meksika duvarı için istediği ödenekle ilgili fikir ayrılığı nedeniyle hükümet altı gündür kapalı

ABD'de, Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar örmek için onaylanmasını istediği bütçe tasarısı konusunda Kongre'deki kördüğümün çözülmemesi üzerine, 2019'a girerken hükümetin 'kısmen kapalı' kalmaya devam etmesi bekleniyor.

Hükümet, altı gündür 'kapalı'. Bu, ülkedeki federal hizmetlerin durdurduğu anlamına geliyor.

ABD Kongresi, bütçe konusundaki fikir ayrılığını altıncı günde de çözemeyip oturumdan birkaç dakika sonra dağıldı. Çoğu senatör ve Temsilciler Meclisi üyesi ise oturumlar için Washington'a gitmedi.

Kördüğümün sebebi, ABD Başkanı Cumhuriyetçi Donald Trump'ın yasa dışı göçü önleme amacıyla Meksika sınırına duvar inşa etmek için istediği 5 milyar dolarlık ödenek konusundaki tartışmalar. Temsilciler Meclisi'nde çoğunlukta olan ve Ocak ayı itibariyle göreve gelecek olan Demokratlar ve Trump'a karşı çıkan bazı Cumhuriyetçiler ise yaklaşık 1.3 milyar dolarlık ödeneğin artırılmasına karşı çıkıyor.

Her iki taraf da fikir ayrılığının 2019'a taşınacağı görüşünde.

Bütçe konusundaki fikir ayrılığı nedeniyle yüzbinlerce federal hükümet görevlisi ücretsiz izne çıkmaya zorlandı, ücretlerinin ne zaman ödeneceği konusunda belirsizlik var.