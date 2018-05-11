ABD'den İran'a yeni yaptırımlar: Hedefte İran Devrim Muhafızları Ordusu var

"İran rejimi ve Merkez Bankası, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, bölgedeki vekil gruplarını silahlandırmak, mali destek vermek dâhil, şer faaliyetlerini finanse etmek için BAE'deki kuruluşlara erişimi istismar etmiştir.

ABD'nin kararıyla beraber Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de, yaptırım listesindeki İranlılarla ve şirketlerle iş yapılmasını yasakladı.

ABD Hazine Bakanlığı yaptırım uygulanan kişilerin ismini açıklamadı ama hepsinin İran vatandaşı olduklarını duyurdu.

Bakanlık, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ortak alınan yaptırım kararında, bu kişi ve kurumların Devrim Muhafızları özel kuvvetleri Kudüs Gücü'nün yönettiği geniş çaplı kambiyo şebekesinin parçası olduklarını söyledi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptırımların hedefinde Devrim Muhafızları'na milyonlarca dolar aktaran ve grubun 'zarar veren faaliyetlerine fon sağlayan' kişileri olduğunu söyledi.

ABD, İran Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantıları olduğu gerekçesiyle altı kişi ve üç kurumu yaptırım listesine ekledi.

"İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, kaynağı ve istikameti neresi olursa olsun tüm gelir akışını kesme niyetindeyiz."

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran'ın İslami devrimini koruma amacıyla Ayetullah Humeyni tarafından 1979'da kuruldu. Ordu, ülkenin en büyük askeri, siyasi ve ekonomik gücü.

Yaptırımlar özellikle ordunun ülke dışındaki operasyonlarından sorumlu özel kuvvetleri Kudüs Gücü'nü hedef alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump grup için 'yolsuzluğa bulaşmış terör gücü ve milisi' demiş Ekim ayında da gruba yaptırım uygulamıştı.

Washington'un Tahran'ı hedef alan bu son adımından iki gün önce Trump, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekildiğini duyurmuş, İran'a yönelik baskıların artacağını söylemişti.