FİNANS

AB'den ABD'ye vergi misillemesi

17 Mart 2018 09:53

AB Komisyonu, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamayı planladığı ilave gümrük vergilerine karşı "misilleme" listesini açıkladı.

AB'den ABD'ye vergi misillemesi

Avrupa Birliği'nin (AB), ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamayı planladığı ilave gümrük vergilerine karşı "misilleme" listesinde, fıstık ezmesi, portakal suyu, tütün, kot pantolon, motosiklet ve çeşitli çelik ürünler yer aldı.

 

AB Komisyonu, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamayı planladığı ilave gümrük vergilerine karşı misilleme yapılacak ürünler listesini yayınladı.

 

Toplam 10 sayfalık listede AB'nin ABD'ye yanıt olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı aralarında mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi yüzlerce farklı ürüne yer verildi.

 

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirileceğini duyurması üzerine AB, ABD'nin bölgeye yaptığı ihracata karşı önlemler alacağını duyurmuştu. Yapılan karşılıklı açıklamalar piyasalarda "ticaret savaşaları" endişesi yaratmıştı. 

 

ABD'ye ticaret ve askeri alanlarda adil davranan "gerçek dostlara" büyük esneklik gösterileceğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika'nın devam eden Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) müzakereleri nedeniyle şimdilik söz konusu vergilerden muaf tutulacağını bildirmişti. ABD tarafından muaf tutulacak ülkeler arasına Avustralya da eklenmişti.

 

AB, ABD'nin gümrük vergilerinden muaf tutulma çağrısında bulunmuştu.

 

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström ve ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, gelecek hafta gümrük vergileri ve diğer ticaret konularını görüşmek üzere buluşacak.

 

AB Komisyonu ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamayı planladığı ilave gümrük vergilerine karşı "misilleme" yaptı

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